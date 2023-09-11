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Потяг, який курсує через Дніпро, на деякий час змінить кінцеву зупинку: усі дати

Сьогодні 19:20
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Один із потягів, який курсує через Дніпро, зупинятиметься в іншому місці.

Новости Днепра про Потяг, який курсує через Дніпро, на деякий час змінить кінцеву зупинку: усі дати

Як повідомили в Укрзалізниці, причина змін – ремонтні роботи. 

Так, на дільниці Надвірна — Делятин наразі тривають ремонтні роботи для того, аби зайти в сезон зимових перевезень з максимально можливими швидкостями. Тож через це зміняться маршрути курсування низки поїздів у певні дати вересня.

Зміни торкнуться потяга № 6/5 Запоріжжя – Ясіня, який проходить через Дніпро. Він курсуватиме до Івано-Франківська замість Ясіня 19 і 21 вересня, а 20 та 22 вересня з Івано-Франківська до Запоріжжя.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про дівчину, яка замовила спеціальний вагон для людей з інвалідністю, але перед самою поїздкою його з потягу зняли, через що вона їхала 18 годин, як у пеклі.

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Новости Днепра про Потяг, який курсує через Дніпро, на деякий час змінить кінцеву зупинку: усі датиУкраїнська

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