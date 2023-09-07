18 годин без туалету: поїздка до Дніпра пасажирки з інвалідністю в УЗ перетворилася на пекло

Дівчина замовила спеціальний вагон для людей з інвалідністю, але перед самою поїздкою його з потягу зняли.

Про цей інцидент пані Софія розповіла у себе на Facebook.

Жінка з інвалідністю Софія Грубова замовила за всіма правилами “Укрзалізниці” спецвагон. За 5 днів вона поїхала на вокзал, заповнила всі необхідні документи.

5 вересня Софія Грубова приїхала до Львова на вокзал та купила квиток для посадки до поїзда №42 Трускавець-Дніпро.

Однак виявилося, що до схеми поїзда спецвагон чомусь не включили. Їй довелося їхати у звичайному вагоні, де неможливо пересуватися на спеціальному візку і неможливо сходити до туалету.

Укрзалізниця, а нормально знімати вагон зі спецкупе з поїзда без попередження та надання альтернативи? Їхати 18 годин Львів-Дніпро без можливості сходити до туалету. Про це я дізналася саме стоячи перед вагоном, коли провідниця зі здивованими очима дивилася на мій квиток і питала, коли я його купувала. Відповідно, у мене не було можливості хоч якось підготуватися до такої довгої та статичної для себе дороги. Я шалено зла. І вперше стикаюся з подібним, – написала Софія.

З яких причин вагон зі спеціальним купе для обличчя з інвалідністю не причепили до поїзда наразі невідомо.

Що кажуть в Укрзалізниці

Зазначимо, що представник УЗ одразу відреагував у коментарях до публікації Софії. На підприємстві пообіцяли розібратися в тому, що трапилося.

Просимо вибачення за негативний досвід. Надайте, будь ласка, докладнішу інформацію про подорож тут у коментарі, а саме: дату відправлення поїзда, сполучення, номер поїзда, вагона та місця, а також інформацію на кого було оформлено замовлення вагона для людини з інвалідністю, щоб ми могли розібратися в цій ситуації. А краще, будь ласка, надайте контактний номер телефону для зворотного зв’язку, – йдеться у повідомленні.

Після цього Софія надала підтвердження, що дійсно купувала квиток з приміткою “у купе для інвалідів” (до речі, єдиним коректним терміном сьогодні в Україні є “людина (особа) з інвалідністю”).