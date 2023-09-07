Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • 18 годин без туалету: поїздка до Дніпра пасажирки з інвалідністю в УЗ перетворилася на пекло

18 годин без туалету: поїздка до Дніпра пасажирки з інвалідністю в УЗ перетворилася на пекло

Сьогодні 20:06
просмотров

Дівчина замовила спеціальний вагон для людей з інвалідністю, але перед самою поїздкою його з потягу зняли.

Новости Днепра про 18 годин без туалету: поїздка до Дніпра пасажирки з інвалідністю в УЗ перетворилася на пекло

Про цей інцидент пані Софія розповіла у себе на Facebook.

Жінка з інвалідністю Софія Грубова замовила за всіма правилами “Укрзалізниці” спецвагон. За 5 днів вона поїхала на вокзал, заповнила всі необхідні документи.

5 вересня Софія Грубова приїхала до Львова на вокзал та купила квиток для посадки до поїзда №42 Трускавець-Дніпро.

Однак виявилося, що до схеми поїзда спецвагон чомусь не включили. Їй довелося їхати у звичайному вагоні, де неможливо пересуватися на спеціальному візку і неможливо сходити до туалету.

Укрзалізниця, а нормально знімати вагон зі спецкупе з поїзда без попередження та надання альтернативи? Їхати 18 годин Львів-Дніпро без можливості сходити до туалету. Про це я дізналася саме стоячи перед вагоном, коли провідниця зі здивованими очима дивилася на мій квиток і питала, коли я його купувала. Відповідно, у мене не було можливості хоч якось підготуватися до такої довгої та статичної для себе дороги. Я шалено зла. І вперше стикаюся з подібним, – написала Софія.

Новости Днепра про 18 годин без туалету: поїздка до Дніпра пасажирки з інвалідністю в УЗ перетворилася на пекло

З яких причин вагон зі спеціальним купе для обличчя з інвалідністю не причепили до поїзда наразі невідомо.

Що кажуть в Укрзалізниці 

Зазначимо, що представник УЗ одразу відреагував у коментарях до публікації Софії. На підприємстві пообіцяли розібратися в тому, що трапилося.

Просимо вибачення за негативний досвід. Надайте, будь ласка, докладнішу інформацію про подорож тут у коментарі, а саме: дату відправлення поїзда, сполучення, номер поїзда, вагона та місця, а також інформацію на кого було оформлено замовлення вагона для людини з інвалідністю, щоб ми могли розібратися в цій ситуації. А краще, будь ласка, надайте контактний номер телефону для зворотного зв’язку, – йдеться у повідомленні.

Після цього Софія надала підтвердження, що дійсно купувала квиток з приміткою “у купе для інвалідів” (до речі, єдиним коректним терміном сьогодні в Україні є “людина (особа) з інвалідністю”).

В УЗ запевнили, що звернення пасажирки “вже направлено до відповідного підрозідлу фахівців”.

Новости Днепра про 18 годин без туалету: поїздка до Дніпра пасажирки з інвалідністю в УЗ перетворилася на пекло

Новости Днепра про 18 годин без туалету: поїздка до Дніпра пасажирки з інвалідністю в УЗ перетворилася на пекло

Читайте також:

Новости Днепра про 18 годин без туалету: поїздка до Дніпра пасажирки з інвалідністю в УЗ перетворилася на пеклоУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Потяг із Дніпра один із найбільш популярних літніх напрямків: куди їздили найчастіше
Новини Дніпра
Сьогодні 18:40
Потяг із Дніпра один із найбільш популярних літніх напрямків: куди їздили найчастіше

Цього літа 6,7 мільйонів людей проїхалися Укрзалізницею по Україні.

У ДПСУ уточнили, чи обмежать виїзд за кордон для жінок, які мають стати на військовий облік з 1 жовтня
Новини Дніпра
Сьогодні 18:08
У ДПСУ уточнили, чи обмежать виїзд за кордон для жінок, які мають стати на військовий облік з 1 жовтня

З 1 жовтня 2023 року жінки, які мають медичну або…

У Дніпрі 11-14 вересня десятки будинків залишаться без світла: усі адреси
Новини Дніпра
Сьогодні 17:42
У Дніпрі 11-14 вересня десятки будинків залишаться без світла: усі адреси

Підготуйтеся!

Стало відомо, які школи Дніпра стали найкращими та найгіршими за результатами НМТ
Новини Дніпра
Сьогодні 17:33
Стало відомо, які школи Дніпра стали найкращими та найгіршими за результатами НМТ

З'явився рейтинг шкіл Дніпра за результатами НМТ.

Наверх