В Днепре мужчина пытался забрать велосипед у 10-летнего мальчика

Вчера днем в Самарском районе мужчина пытался забрать велосипед у 10-летнего ребенка.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, мальчик приехал на велосипеде в магазин, к нему подошел неизвестный гражданин, забрал двухколесный и пытался уехать с места.

Это увидел прохожий, он догнал грабителя и вызвал полицию. Когда правоохранители прибыли, неравнодушный горожанин передал им злоумышленника.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Вора доставили в отделение полиции.

Спасибо неравнодушному мужчине, который оперативно отреагировал и помог задержать вероятного злоумышленника. Вместе сделаем наш город безопасным! – отметили в патрульной полиции.

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