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  • Предпринимательница «обобрала» больницу на Днепропетровщине на 1 млн грн на поставках отопления

Предпринимательница «обобрала» больницу на Днепропетровщине на 1 млн грн на поставках отопления

Сегодня 12:57
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В Днепропетровской области больницы продавали энергию по завышенным ценам.

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Как сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре, директор ООО «обобрала» государство на поставках отопления. Правоохранители выяснили, что администрация одной из больниц Новомосковска заключила договор на поставку голубого топлива на зимний период.

При этом директор ООО реализовывала больницы тепловую энергию по завышенным тарифам. Таким образом, государство получило 1 млн гривен убытков.

Прокуроры Новомосковской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении директора общества по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 2, 5 ст. 191 УК Украины).

Напомним, ранее мы сообщали, что в лицее поселка вблизи Днепра аудиторы выявили нарушений более чем на 1 млн грн.

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