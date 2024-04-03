Подарок от исполкома и АUDI Q7 за почти 4 млн: что появилось в декларации первого заместителя городского головы Кривого Рога

В декларацию он внес жену Марианну, сыновей Григория, Георгия, Гордея и Гаррия.
Согласно декларации, первый заместитель городского головы и члены его семьи не покупали недвижимость в прошлом году. На сегодня семья Евгения Удода продолжает владеть такой недвижимостью:
Согласно декларации, у самого чиновника машины нет. Однако во время второго года полномасштабной войны его жена стала обладательницей автомобиля почти за 4 млн грн. Жена Евгения Удода владеет такими транспортными средствами:
Евгений Удод задекларировал за 2023 год следующие доходы:
Итак, доход Евгения Удода в 2023 году составил 3 821 798 грн.
Также первый заместитель городского головы внес в декларацию денежные активы в размере 112 200 долларов.
Напомним, ранее мы писали, что мэрия Каменского снова «сливает» любимой фирме 18 миллионов на ремонт дорог асфальтом по цене х1,5 — СМИ.
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