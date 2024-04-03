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  • Подарок от исполкома и АUDI Q7 за почти 4 млн: что появилось в декларации первого заместителя городского головы Кривого Рога

Подарок от исполкома и АUDI Q7 за почти 4 млн: что появилось в декларации первого заместителя городского головы Кривого Рога

Сегодня 11:33
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29 марта на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции была опубликована декларация первого заместителя городского головы Кривого Рога Евгения Удода за 2023 год.
Новости Днепра про Подарок от исполкома и АUDI Q7 за почти 4 млн: что появилось в декларации первого заместителя городского головы Кривого Рога

Фото условное.

В декларацию он внес жену Марианну, сыновей Григория, Георгия, Гордея и Гаррия.

Согласно декларации, первый заместитель городского головы и члены его семьи не покупали недвижимость в прошлом году. На сегодня семья Евгения Удода продолжает владеть такой недвижимостью:

  • квартирой в Днепре площадью 156,2 м2 пользуется жена Марианна Дубовская. Владелец квартиры Елена Дубовская.
  • с 15.12.2010 г. — квартирой в Кривом Роге площадью 63,9 м2 стоимостью 64 649 грн. Владелица квартиры — жена, а у Евгения Удода «другое право пользования».
  • с 15.12.2008 г. — квартирой в Кривом Роге площадью 52,97 м2. Стоимость на дату приобретения права — 9 грн. Этой квартирой в равных частях владеет жена вместе с Еленой и Сергеем Дубовским.

Новости Днепра про Подарок от исполкома и АUDI Q7 за почти 4 млн: что появилось в декларации первого заместителя городского головы Кривого Рога

Новости Днепра про Подарок от исполкома и АUDI Q7 за почти 4 млн: что появилось в декларации первого заместителя городского головы Кривого Рога

Согласно декларации, у самого чиновника машины нет. Однако во время второго года полномасштабной войны его жена стала обладательницей автомобиля почти за 4 млн грн. Жена Евгения Удода владеет такими транспортными средствами:

  • «Toyota Rav 4» 2011 г. в. Стоимость — 282 150 грн.
  • «Mercedes-Benz V220D» 2019 г. в. Стоимость — 1 816 581 грн.
  • с 01.11.2023 г. — «AUDI Q7 50 quattro S line» 2023 г. в. Стоимость — 3 722 260 грн.

Новости Днепра про Подарок от исполкома и АUDI Q7 за почти 4 млн: что появилось в декларации первого заместителя городского головы Кривого Рога

Евгений Удод задекларировал за 2023 год следующие доходы:

  • 335 350 грн — з/п жены по основному месту работы (источник дохода — Дубовская Марианна)
  • 1 134 536 грн — з/п по основному месту работы
  • 200 338 грн — дивиденды жены
  • 2 151 330 грн — доход жены от занятий предпринимательской деятельностью
  • 244 грн — подарок в неденежной форме от исполкома Криворожского горсовета

Итак, доход Евгения Удода в 2023 году составил 3 821 798 грн.

Новости Днепра про Подарок от исполкома и АUDI Q7 за почти 4 млн: что появилось в декларации первого заместителя городского головы Кривого Рога

Также первый заместитель городского головы внес в декларацию денежные активы в размере 112 200 долларов.

Новости Днепра про Подарок от исполкома и АUDI Q7 за почти 4 млн: что появилось в декларации первого заместителя городского головы Кривого Рога

Напомним, ранее мы писали, что мэрия Каменского снова «сливает» любимой фирме 18 миллионов на ремонт дорог асфальтом по цене х1,5 — СМИ.

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Новости Днепра про Подарок от исполкома и АUDI Q7 за почти 4 млн: что появилось в декларации первого заместителя городского головы Кривого РогаУкраїнська Новости Днепра про Подарок от исполкома и АUDI Q7 за почти 4 млн: что появилось в декларации первого заместителя городского головы Кривого РогаРусский

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