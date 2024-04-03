Подарок от исполкома и АUDI Q7 за почти 4 млн: что появилось в декларации первого заместителя городского головы Кривого Рога

29 марта на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции была опубликована декларация первого заместителя городского головы Кривого Рога Евгения Удода за 2023 год.

В декларацию он внес жену Марианну, сыновей Григория, Георгия, Гордея и Гаррия.

Согласно декларации, первый заместитель городского головы и члены его семьи не покупали недвижимость в прошлом году. На сегодня семья Евгения Удода продолжает владеть такой недвижимостью:

квартирой в Днепре площадью 156,2 м2 пользуется жена Марианна Дубовская. Владелец квартиры Елена Дубовская.

с 15.12.2010 г. — квартирой в Кривом Роге площадью 63,9 м2 стоимостью 64 649 грн. Владелица квартиры — жена, а у Евгения Удода «другое право пользования».

с 15.12.2008 г. — квартирой в Кривом Роге площадью 52,97 м2. Стоимость на дату приобретения права — 9 грн. Этой квартирой в равных частях владеет жена вместе с Еленой и Сергеем Дубовским.

Согласно декларации, у самого чиновника машины нет. Однако во время второго года полномасштабной войны его жена стала обладательницей автомобиля почти за 4 млн грн. Жена Евгения Удода владеет такими транспортными средствами:

«Toyota Rav 4» 2011 г. в. Стоимость — 282 150 грн.

«Mercedes-Benz V220D» 2019 г. в. Стоимость — 1 816 581 грн.

с 01.11.2023 г. — «AUDI Q7 50 quattro S line» 2023 г. в. Стоимость — 3 722 260 грн.

Евгений Удод задекларировал за 2023 год следующие доходы:

335 350 грн — з/п жены по основному месту работы (источник дохода — Дубовская Марианна)

1 134 536 грн — з/п по основному месту работы

200 338 грн — дивиденды жены

2 151 330 грн — доход жены от занятий предпринимательской деятельностью

244 грн — подарок в неденежной форме от исполкома Криворожского горсовета

Итак, доход Евгения Удода в 2023 году составил 3 821 798 грн.

Также первый заместитель городского головы внес в декларацию денежные активы в размере 112 200 долларов.

Напомним, ранее мы писали, что мэрия Каменского снова «сливает» любимой фирме 18 миллионов на ремонт дорог асфальтом по цене х1,5 — СМИ.

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