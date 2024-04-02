В Каменском снова «сливают» любимой фирме 18 миллионов на ремонт дорог асфальтом по цене х1,5 — СМИ

На это обратили внимание журналисты.

Департамент ЖКХ и строительства Каменского городского совета Днепропетровской области 21 марта по результатам тендеров заключил два соглашения с ООО «Укравтострой» об устройстве дорожного покрытия на сумму 18 млн. грн. Об этом сообщается в системе «Прозорро».

По информации издания «Наши деньги«, на этот год заказали устройство дорожного покрытия в городе, в том числе на придомовых и внутриквартальных территориях. Речь идет о холодном фрезеровании, ямочном ремонте, устройстве асфальтобетонного покрытия, машинной ликвидации выбоин и перевозке мусора.

Работы будут оплачивать в течение 120 банковских дней после выполнения, то есть около полугода.

В итоговых ведомостях ресурсов 7,46 млн грн, или 41% общей стоимости подрядов идет на плотный мелкозернистый асфальтобетон типа Б марки 2 по 9179 грн/т (здесь и далее цены и суммы указаны с учетом 20% НДС, и без доставки, которая оплачивается отдельно).

По-прежнему эта цена очень высока даже по сравнению с другой закупкой самого Департамента. Он 1 марта заключил договор на ремонт дорог в Каменском с другой фирмой ООО «Днепроснабгрупп». В этом случае плотный мелкозернистый асфальтобетон типа Б марки 2 стоил 5 400 грн/т, что почти вдвое дешевле подряда «Укравтостроя».

На тендерах других заказчиков Днепропетровщины плотный мелкозернистый асфальтобетон типа Б марки 2 не нашелся, но нашелся более качественной марки 1. Например, недавно на торгах КП «Днепровский электротранспорт» Днепровского горсовета его учли по 6 687 грн/т, что на 27% дешевле. А в феврале на тендере Управления ЖКХ и коммунальной собственности Синельниковского горсовета он стоил 5 900 грн/т, что на 36% дешевле.

Февральский мониторинг «НИРИ» показывает, что в Днепропетровской области плотный мелкозернистый асфальтобетон марки 1 стоил 5 785-6 895 грн/т (цены там тоже с НДС без доставки). Это минимум на 25% дешевле цены марки 2 от «Укравтостроя» для Каменского горсовета по 9 179 грн/т.

Фирма «Укравтострой» получила подряды без конкуренции, потому что на открытые торги больше никто не пришел. Для участия в торгах необходимо предоставить аналогичный договор на текущий ремонт дорожного покрытия/дорог или устройство дорожного покрытия, выполненный минимум на 90% суммы. Еще требовалось иметь годовой доход за последний отчетный период не менее 90% ожидаемой стоимости.

Департамент ЖКХ и строительства Каменского городского совета возглавляет Дмитрий Губский.

После прошедшей публикации «Наших денег» о завышенных ценах асфальта в подряде мэрии Каменскому в январе Губский выступил на портале «Sobitie» с возражениями. Как и сейчас, тогда в новости говорилось о плотном мелкозернистом асфальтобетоне типа Б марки 2 по 9 179 грн/т. Мы тогда сообщили, что «в мониторинге «ГосдорНИИ» тоже нет подобных цен на асфальт» в том смысле, что там не было вообще столь высоких цен на любой вид асфальта. Даже самый дорогой щебеночно-мастичный асфальтобетон фиксировался максимум по 7 820 грн/т.

Губский взял из ведомости цену пористого крупнозернистого асфальтобетона марки 1 в 6 222 грн/т без НДС с доставкой и сравнил с мониторинговой ценой плотного крупнозернистого асфальтобетона марки 1 на битумах БМП в 5 791-6 850 грн/т. И из этого заключил, что цена в Каменском близка к средней. Кроме того, что ячеистый асфальт вообще не упоминался в новости, такое сравнение некорректно.

С 8 февраля 2024 года учредителем днепровского «Укравтостроя» значится его директор Андрей Фандий из Каменского. А перед этим фирмой владел Вадим Ермоленко – муж Галины Ермоленко, занимающей должность директора Департамента экономического развития Каменского горсовета с 2017 года. В 2015 году он тщетно выдвигался в Днепропетровский облсовет от «Оппозиционного блока». Вадим Ермоленко является основателем КолП «Днепровский карьер» и ООО «Дор Трест» единолично, а также обслуживающего кооператива «Спортивный поселок» вместе с супругой, Антоном Чупининым, Валерием Морозом и Александром Ивановым. Кроме того, Вадим Ермоленко является учредителем ООО «Дорпромсервис», Людмила Ермоленко (вероятно, мать) — ООО «Промдорсервис», а Виталий Ермоленко (вероятно, отец) — ООО «Альтинвест» (все три находятся в состоянии прекращения или прекращены).

Ранее соучредителем «Укравтостроя» был днепровец Вячеслав Гончаренко. Он владел фирмами «Дорсервис-Плюс» (прекращено), «Доринвест» и «Буддорсервис» (прекращаются).

С 2019 года «Укравтострой» натендерил 632 млн грн, преимущественно у нынешнего заказчика.

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