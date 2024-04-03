Подарунок від виконкому та АUDI Q7 за майже 4 млн: що з’явилося у декларації першого заступника міського голови Кривого Рогу
Подарунок від виконкому та АUDI Q7 за майже 4 млн: що з’явилося у декларації першого заступника міського голови Кривого Рогу
Сьогодні 11:33
просмотров
29 березня на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції була опублікована декларація першого заступника міського голови Кривого Рогу Євгена Удода за 2023 рік.
Фото умовне.
До декларації він вніс дружину Маріанну, синів Григорія, Георгія, Гордія та Гаррія.
Згідно з декларацією, перший заступник міського голови та члени його сім’ї не купували нерухомість минулого року. На сьогодні родина Євгена Удода продовжує володіти такою нерухомістю:
квартирою в Дніпрі площею 156,2 м2 користується дружина Маріанна Дубовська. Власник квартири Олена Дубовська.
з 15.12.2010 р. – квартирою в Кривому Розі площею 63,9 м2 вартістю 64 649 грн. Власниця квартири – дружина, а у Євгена Удода “інше право користування”.
з 15.12.2008 р. – квартирою в Кривому Розі площею 52,97 м2. Вартість на дату набуття права – 9 грн. Цією квартирою в рівних частинах володіє дружина разом з Оленою та Сергієм Дубовським.
Згідно з декларацією, у самого чиновника машини немає. Проте під час другого року повномасштабної війни його дружина стала власницею автомобіля майже за 4 млн грн. Дружина Євгена Удода володіє такими транспортними засобами:
“Toyota Rav 4” 2011 р. в. Вартість – 282 150 грн.
“Mercedes-Benz V220D” 2019 р. Вартість – 1 816 581 грн.
з 01.11.2023 р. – “AUDI Q7 50 quattro S line” 2023 р. в. Вартість – 3 722 260 грн.
Євген Удод задекларував за 2023 рік такі доходи:
335 350 грн – з/п дружини за основним місцем роботи (джерело доходу – Дубовська Маріанна)
1 134 536 грн – з/п за основним місцем роботи
200 338 грн – дивіденди дружини
2 151 330 грн – дохід дружини від занять підприємницькою діяльністю
244 грн – подарунок у негрошовій формі від виконкому Криворізької міськради
Отже, дохід Євгена Удода 2023 року склав 3 821 798 грн.
Також перший заступник міського голови вніс у декларацію грошові активи в розмірі 112 200 доларів.
Використання матеріалів сайту без дозволу власника допускається за умови розміщення у тексті обов'язкового посилання на сайт dnepr.info, відкритого для пошукових систем.
Для друкованих видань із формулюванням "за матеріалами dnepr.info"