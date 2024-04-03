Подарунок від виконкому та АUDI Q7 за майже 4 млн: що з’явилося у декларації першого заступника міського голови Кривого Рогу

29 березня на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції була опублікована декларація першого заступника міського голови Кривого Рогу Євгена Удода за 2023 рік.

До декларації він вніс дружину Маріанну, синів Григорія, Георгія, Гордія та Гаррія.

Згідно з декларацією, перший заступник міського голови та члени його сім’ї не купували нерухомість минулого року. На сьогодні родина Євгена Удода продовжує володіти такою нерухомістю:

квартирою в Дніпрі площею 156,2 м2 користується дружина Маріанна Дубовська. Власник квартири Олена Дубовська.

з 15.12.2010 р. – квартирою в Кривому Розі площею 63,9 м2 вартістю 64 649 грн. Власниця квартири – дружина, а у Євгена Удода “інше право користування”.

з 15.12.2008 р. – квартирою в Кривому Розі площею 52,97 м2. Вартість на дату набуття права – 9 грн. Цією квартирою в рівних частинах володіє дружина разом з Оленою та Сергієм Дубовським.

Згідно з декларацією, у самого чиновника машини немає. Проте під час другого року повномасштабної війни його дружина стала власницею автомобіля майже за 4 млн грн. Дружина Євгена Удода володіє такими транспортними засобами:

“Toyota Rav 4” 2011 р. в. Вартість – 282 150 грн.

“Mercedes-Benz V220D” 2019 р. Вартість – 1 816 581 грн.

з 01.11.2023 р. – “AUDI Q7 50 quattro S line” 2023 р. в. Вартість – 3 722 260 грн.

Євген Удод задекларував за 2023 рік такі доходи:

335 350 грн – з/п дружини за основним місцем роботи (джерело доходу – Дубовська Маріанна)

1 134 536 грн – з/п за основним місцем роботи

200 338 грн – дивіденди дружини

2 151 330 грн – дохід дружини від занять підприємницькою діяльністю

244 грн – подарунок у негрошовій формі від виконкому Криворізької міськради

Отже, дохід Євгена Удода 2023 року склав 3 821 798 грн.

Також перший заступник міського голови вніс у декларацію грошові активи в розмірі 112 200 доларів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кам’янському знову “зливають” улюбленій фірмі 18 мільйонів на ремонт доріг асфальтом по ціні х1,5 – ЗМІ.

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