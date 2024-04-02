У Кам’янському знову “зливають” улюбленій фірмі 18 мільйонів на ремонт доріг асфальтом по ціні х1,5 – ЗМІ

На це звернули увагу журналісти.

Департамент ЖКГ та будівництва Кам’янської міської ради Дніпропетровської області 21 березня за результатами тендерів уклав дві угоди з ТОВ “Укравтобуд” про влаштування дорожнього покриття на суму 18 млн грн. Про це повідомляється у системі “Прозорро”.

За інформацією видання “Наші гроші“, на цей рік замовили влаштування дорожнього покриття в місті, зокрема на прибудинкових та внутрішньо квартальних територіях. Йдеться про холодне фрезерування, ямковий ремонт, влаштування асфальтобетонного покриття, машинну ліквідацію вибоїн і перевезення сміття.

Роботи оплачуватимуть протягом 120 банківських днів після виконання, тобто десь пів року.

У підсумкових відомостях ресурсів 7,46 млн грн, або 41% загальної вартості підрядів іде на щільний дрібнозернистий асфальтобетон типу Б марки 2 по 9 179 грн/т (тут і далі ціни та суми вказано з урахуванням 20% ПДВ, і без доставки, яка оплачується окремо).

Як і раніше, ця ціна дуже висока навіть у порівнянні з іншою закупівлею самого Департаменту. Він 1 березня уклав договір на ремонт доріг у Кам’янському з іншою фірмою ТОВ “Дніпроснабгруп”. У цьому випадку щільний дрібнозернистий асфальтобетон типу Б марки 2 коштував 5 400 грн/т, що майже вдвічі дешевше від підряду “Укравтобуду”.

На тендерах інших замовників Дніпропетровщини щільний дрібнозернистий асфальтобетон типу Б марки 2 не знайшовся, але знайшовся якіснішої марки 1. Наприклад, нещодавно на торгах КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міськради його врахували по 6 687 грн/т, що на 27% дешевше. А в лютому на тендері Управління ЖКГ та комунальної власності Синельниківської міськради він коштував 5 900 грн/т,, що на 36% дешевше.

Лютневий моніторинг “НІРІ” показує, що на Дніпропетровщині щільний дрібнозернистий асфальтобетон марки 1 коштував 5 785-6 895 грн/т (ціни там теж із ПДВ без доставки). Це мінімум на 25% дешевше за ціну марки 2 від “Укравтобуду” для Кам’янської міськради по 9 179 грн/т.

Фірма “Укравтобуд” отримала підряди без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов. Для участі в торгах необхідно було надати аналогічний договір на поточний ремонт дорожнього покриття/доріг чи влаштування дорожнього покриття, виконаний мінімум на 90% суми. Ще вимагалося мати річний дохід за останній звітний період не менше 90% очікуваної вартості.

Департамент ЖКГ та будівництва Кам’янської міської ради очолює Дмитро Губський.

Після минулої публікації “Наших грошей” про завищені ціни асфальту у підряді мерії Кам’янському у січні Губський виступив на порталі “Sobitie” із запереченнями. Як і зараз, тоді в новині йшлося про щільний дрібнозернистий асфальтобетон типу Б марки 2 по 9 179 грн/т. Ми тоді повідомили, що “у моніторингу “ДерждорНДІ” теж немає подібних цін на асфальт” у тому сенсі, що там не було взагалі настільки високих цін на будь-який вид асфальту. Навіть найдорожчий щебенево-мастиковий асфальтобетон фіксувався щонайбільше по 7 820 грн/т.

Натомість Губський узяв із відомості ціну пористого крупнозернистого асфальтобетону марки 1 у 6 222 грн/т без ПДВ із доставкою і порівняв з моніторинговою ціною щільного крупнозернистого асфальтобетону марки 1 на бітумах БМП у 5 791-6 850 грн/т із ПДВ без доставки. І з цього зробив висновок, що ціна в Кам’янському близька до середньої. Крім того, що пористий асфальт взагалі не згадувався в новині, таке порівняння некоректне.

з 8 лютого 2024 року засновником дніпровського “Укравтобуду” значиться його директор Андрій Фандій з Кам’янського. А перед тим фірмою володів Вадим Єрмоленко – чоловік Галини Єрмоленко, яка обіймає посаду директорки Департаменту економічного розвитку Кам’янської міськради з 2017 року. У 2015 році він марно висувався до Дніпропетровської облради від “Опозиційного блоку”. Вадим Єрмоленко є засновником КолП “Дніпровський кар’єр” і ТОВ “Дор Трест” одноосібно, а також обслуговуючого кооперативу “Спортивне селище” разом із дружиною, Антоном Чупініним, Валерієм Морозом та Олександром Івановим. Крім того, Вадим Єрмоленко є засновником ТОВ “Дорпромсервіс”, Людмила Єрмоленко (ймовірно, мати) – ТОВ “Промдорсервіс”, а Віталій Єрмоленко (ймовірно, батько) – ТОВ “Альтінвест” (усі три знаходяться у стані припинення або припинені).

Раніше співзасновником “Укравтобуду” був дніпровець Вячеслав Гончаренко. Він володів фірмами “Дорсервіс-Плюс” (припинено), “Дорінвест” і “Будшляхсервіс” (припиняються).

Із 2019 року “Укравтобуд” натендерив 632 млн грн, переважно в нинішнього замовника.

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