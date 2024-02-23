Под завалами дома в Днепре не могут найти 96-летнего мужчину и еще одну женщину

Спасатели ищут 96-летнего мужчину и еще одну женщину, которые должны быть дома на момент поражения дома дроном, об этом рассказал городской голова Днепра Борис Филатов.
Родные пенсионера утверждают, что мужчина точно был дома, но пока его судьба неизвестна. Пропавшей без вести сейчас считается еще одна 57-летняя женщина. Доподлинно неизвестно, была ли она в квартире, когда произошел взрыв.
На месте прилета продолжают работать все коммунальные службы – в частности, тепловики, горводоканал, газовики, ведь в поврежденной многоэтажке с ночи отсоединены коммуникации. Смогут ли вернуть тепло в квартиры в уцелевших подъездах пока неизвестно. Коммунальщиков пустят в дом только после того, как спасатели закончат разбор завалов.
Точно отселят жителей одного подъезда, наиболее пострадавшего от удара и половину второго. Также ждут решения специалистов по остальному дому, если это будет безопасно, то люди смогут вернуться в свои квартиры.
Напомним, мы писали, что жильцы дома, в который попал российский БПЛА, могут получить материальную помощь: куда обращаться.
Читайте также:
Автор:
Масштабный пожар тушили до утра.
Это касается абонентов Центральной энергетической компании.
Несколько недель назад появились слухи о том, что россияне могут…
В днепровской больнице спасают бойца, который из-за танкового обстрела потерял…
Сегодня около двух ночи россияне атаковали Днепр.
На Луну высадился частный космический корабль.
Масштабный пожар тушили до утра.
Это касается абонентов Центральной энергетической компании.
Взрывы – производственные!
Хорошего дня, друзья!
На месте "прилета" работают все соответствующие службы.
Несколько недель назад появились слухи о том, что россияне могут прорыть тоннель под высохшим Каховским водохранилищем в сторону Никополя. Специалист рассказал, возможно ли это.
В днепровской больнице спасают бойца, который из-за танкового обстрела потерял две ноги и руку.
В Днепре заметили интересную птичью парочку.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!