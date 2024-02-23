Под завалами дома в Днепре не могут найти 96-летнего мужчину и еще одну женщину

В Днепре идет поисково-спасательная операция.

Спасатели ищут 96-летнего мужчину и еще одну женщину, которые должны быть дома на момент поражения дома дроном, об этом рассказал городской голова Днепра Борис Филатов.

Родные пенсионера утверждают, что мужчина точно был дома, но пока его судьба неизвестна. Пропавшей без вести сейчас считается еще одна 57-летняя женщина. Доподлинно неизвестно, была ли она в квартире, когда произошел взрыв.

На месте прилета продолжают работать все коммунальные службы – в частности, тепловики, горводоканал, газовики, ведь в поврежденной многоэтажке с ночи отсоединены коммуникации. Смогут ли вернуть тепло в квартиры в уцелевших подъездах пока неизвестно. Коммунальщиков пустят в дом только после того, как спасатели закончат разбор завалов.

Точно отселят жителей одного подъезда, наиболее пострадавшего от удара и половину второго. Также ждут решения специалистов по остальному дому, если это будет безопасно, то люди смогут вернуться в свои квартиры.

Напомним, мы писали, что жильцы дома, в который попал российский БПЛА, могут получить материальную помощь: куда обращаться.

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