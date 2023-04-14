Под Днепром возле АЗС столкнулись «ГАЗель» и Chevrolet: последний перевернулся на крышу

Там во время движения столкнулись Chevrolet и «ГАЗель», легковушка перевернулась на крышу.
Об этом сообщает «Информатор».
Предварительно известно, что водитель Chevrolet ехал со стороны Павлограда в направлении Днепра. В этот момент по Шоссейной в Подгородном ехала «ГАЗель», водитель которой начал перестраиваться между полосами. Водитель Chevrolet не успел среагировать – и машины столкнулись. В результате аварии легковушка перевернулась на крышу.
Пассажир Chevrolet получил травму руки. Медики оказали ему помощь, но от госпитализации он отказался.
Все обстоятельства аварии выясняют правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на левом берегу «ГАЗель» провалилась под землю.
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