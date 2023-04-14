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  • Под Днепром возле АЗС столкнулись «ГАЗель» и Chevrolet: последний перевернулся на крышу

Под Днепром возле АЗС столкнулись «ГАЗель» и Chevrolet: последний перевернулся на крышу

Сегодня 14:43
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Сегодня, 14 апреля, в Подгородном на улице Шоссейная возле АЗС "ОККО" произошла авария.

Новости Днепра про Под Днепром возле АЗС столкнулись «ГАЗель» и Chevrolet: последний перевернулся на крышу

Там во время движения столкнулись Chevrolet и «ГАЗель», легковушка перевернулась на крышу.

Об этом сообщает «Информатор».

Предварительно известно, что водитель Chevrolet ехал со стороны Павлограда в направлении Днепра. В этот момент по Шоссейной в Подгородном ехала «ГАЗель», водитель которой начал перестраиваться между полосами. Водитель Chevrolet не успел среагировать – и машины столкнулись. В результате аварии легковушка перевернулась на крышу.

Пассажир Chevrolet получил травму руки. Медики оказали ему помощь, но от госпитализации он отказался.

Все обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

Новости Днепра про Под Днепром возле АЗС столкнулись «ГАЗель» и Chevrolet: последний перевернулся на крышу

Новости Днепра про Под Днепром возле АЗС столкнулись «ГАЗель» и Chevrolet: последний перевернулся на крышу

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на левом берегу «ГАЗель» провалилась под землю.

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Новости Днепра про Под Днепром возле АЗС столкнулись «ГАЗель» и Chevrolet: последний перевернулся на крышуУкраїнська Новости Днепра про Под Днепром возле АЗС столкнулись «ГАЗель» и Chevrolet: последний перевернулся на крышуРусский

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