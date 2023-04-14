Під Дніпром біля АЗС зіткнулися «ГАЗель» та Chevrolet: останній перекинувся на дах

Там під час руху зіткнулися Chevrolet та «ГАЗель», легковик перекинувся на дах.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Попередньо відомо, що водій Chevrolet їхав зі сторони Павлограда в напрямку Дніпра. У цей момент по Шосейній в Підгородному їхала «ГАЗель», водій якої почав перелаштовуватися між смугами. Водій Chevrolet не встиг зреагувати – і машини зіткнулися. Внаслідок аварії легковик перекинувся на дах.
Пасажир Chevrolet отримав травму руки. Медики надали йому допомогу, але від госпіталізації він відмовився.
Усі обставини аварії з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на лівому березі “ГАЗель” провалилася під землю.
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