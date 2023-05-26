Побитые крыши в школах и поврежденная канализация: мэр Днепра о последствиях ночных обстрелов

В пятницу, 26 мая, россияне снова обстреляли Днепр ракетами и атаковали беспилотниками. Городской голова Борис Филатов рассказал, какие разрушения есть в городе.
По его словам, есть куча обращений по поводу повреждений жилья, в частности, разбитых окон. На данный момент известно, что обломками повредило крыши в школах и канализацию.
Уже разбираемся с последствиями обстрелов.
Говорю безадресно (пострадавшие поймут, уже есть куча обращений).
Разбитые окна вставляем.
Крыши в школах, испорченные обломками, сделаем.
Изувеченную канализацию уже ремонтируют.
Соседей-под@расов будем ненавидеть десятилетиями, — пишет Борис Филатов.
Как уточнили в полиции Днепра, по состоянию на 10 часов утра к ним поступило более 20 сообщений от жителей города о повреждении имущества. Днепряне публикуют фото выбитых окон и изуродованных автомобилей.
Напомним, глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что во время атаки досталось Днепру. В частном домовладении возник пожар, который уже потушен. Повреждены 2 дома и авто. Кроме этого, были пожары на частных предприятиях. Повреждена АЗС, где получил ранение один из работников. Ему оказали необходимую помощь и отправили домой. Также серьезные разрушения зафиксировали на транспортном предприятии.
А вот такие обломки находят в Днепре и пригороде.
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