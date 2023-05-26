Побиті дахи в школах та понівечена каналізація: мер Дніпра про наслідки нічних обстрілів

У Дніпрі є понівечені будівлі.

У п’ятницю, 26 травня, росіяни знову обстріляли Дніпро ракетами та безпілотниками. Міський голова Борис Філатов розповів, які руйнування є в місті.

За його словами, є купа звернень щодо пошкоджень житла, зокрема, побитих вікон. Наразі відомо, що уламками понівечено дахи в школах та каналізацію.

Вже розбираємось з наслідками обстрілів. Кажу безадресно ( постраждалі зрозуміють, вже є купа звернень ). Побиті вікна повставляємо. Дахи в школах, зіпсовані уламками, зробимо. Поневічену каналізацію вже ремонтують. Сусідів-під@расів будемо ненавидити десятиріччями, – пише Борис Філатов.

Як уточнили в поліції Дніпра, станом на 10 годину ранку до правоохоронців надійшло понад 20 повідомлень від мешканців міста щодо пошкодження майна. Дніпряни публікують фото вибитих вікон та понівечених автівок.

Нагадаємо, очільник ОВА Сергій Лисак повідомив, що під час атаки дісталося Дніпру. У приватному домоволодінні виникла пожежа, яку вже загасили. Пошкоджені 2 будинки та авто. Крім цього, були пожежі на приватних підприємства. Понівечена АЗС, де поранення отримав працівник. Йому надали необхідну допомогу і відправили додому. Також серйозні руйнування зафіксували на транспортному підприємстві.

А ось такі уламки знаходять у Дніпрі та передмісті.

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