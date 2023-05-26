Побиті дахи в школах та понівечена каналізація: мер Дніпра про наслідки нічних обстрілів

У п’ятницю, 26 травня, росіяни знову обстріляли Дніпро ракетами та безпілотниками. Міський голова Борис Філатов розповів, які руйнування є в місті.
За його словами, є купа звернень щодо пошкоджень житла, зокрема, побитих вікон. Наразі відомо, що уламками понівечено дахи в школах та каналізацію.
Вже розбираємось з наслідками обстрілів.Кажу безадресно ( постраждалі зрозуміють, вже є купа звернень ).Побиті вікна повставляємо.Дахи в школах, зіпсовані уламками, зробимо.Поневічену каналізацію вже ремонтують.Сусідів-під@расів будемо ненавидити десятиріччями, – пише Борис Філатов.
Нагадаємо, очільник ОВА Сергій Лисак повідомив, що під час атаки дісталося Дніпру. У приватному домоволодінні виникла пожежа, яку вже загасили. Пошкоджені 2 будинки та авто. Крім цього, були пожежі на приватних підприємства. Понівечена АЗС, де поранення отримав працівник. Йому надали необхідну допомогу і відправили додому. Також серйозні руйнування зафіксували на транспортному підприємстві.
А ось такі уламки знаходять у Дніпрі та передмісті.
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