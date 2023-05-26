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Росіяни масовано обстріляли Дніпропетровщину: що відомо

Сьогодні 08:30
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Вночі росіяни масовано обстріляли Дніпропетровську область дронами та ракетами.

Новости Днепра про Росіяни масовано обстріляли Дніпропетровщину: що відомо

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак та додав, що це була надважка ніч. На жаль, одна людина постраждала.

«Дісталося Дніпру. У приватному домоволодінні виникла пожежа, яку вже загасили. Пошкоджені 2 будинки та авто. Зайнялося й на двох приватних підприємствах. Вогонь рятувальники приборкали. Понівечена заправка. Постраждав її працівник. Йому надали меддопомогу – лікуватиметься вдома», – зазначив Лисак.

Крім того, серйозні руйнування зафіксували на транспортному підприємстві. Всюди фахівці обстежують території.

Також окупанти обстріляли ударними дронами Нікопольський район. Зокрема, під обстріл потрапила Марганецька громада. Там, на щастя, ніхто не постраждав.

«Наслідки російської атаки могли бути куди гіршими, якби не наша неймовірна ППО. Попередньо тільки військові з ПвК «Схід» цієї ночі над областю збили 5 крилатих ракет та 6 «Шахедів». Повну інформацію очікуємо від Повітряних сил», – підсумував.

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Новости Днепра про Росіяни масовано обстріляли Дніпропетровщину: що відомоУкраїнська Новости Днепра про Росіяни масовано обстріляли Дніпропетровщину: що відомоРусский

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