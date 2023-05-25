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У Дніпрі на Донецькому шосе мотоциклістка збила жінку (ВІДЕО)

Сьогодні 16:59
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Учора, 24 травня, на Донецькому шосе сталася аварія.

Новости Днепра про У Дніпрі на Донецькому шосе мотоциклістка збила жінку (ВІДЕО)

Там мотоциклістка на Kawasaki збила жінку, яка переходила дорогу в недозволеному місці.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Попередньо, Kawasaki рухався по Донецькому шосе зі сторони Слобожанського в напрямку правого берега Дніпра. У той же момент у районі перехрестя проспекту Миру та Донецького шосе дорогу почала переходити жінка. Мотоциклістка не встигла зреагувати, і Kawasaki збив жінку.

Водійка мотоцикла та пішохід отримали травми.

Новости Днепра про У Дніпрі на Донецькому шосе мотоциклістка збила жінку (ВІДЕО)

У поліції повідомили, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Будь ласка, будьте уважні на дорогах!

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Новости Днепра про У Дніпрі на Донецькому шосе мотоциклістка збила жінку (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі на Донецькому шосе мотоциклістка збила жінку (ВІДЕО)Русский

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