У Дніпрі на Донецькому шосе мотоциклістка збила жінку (ВІДЕО)

Там мотоциклістка на Kawasaki збила жінку, яка переходила дорогу в недозволеному місці.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Попередньо, Kawasaki рухався по Донецькому шосе зі сторони Слобожанського в напрямку правого берега Дніпра. У той же момент у районі перехрестя проспекту Миру та Донецького шосе дорогу почала переходити жінка. Мотоциклістка не встигла зреагувати, і Kawasaki збив жінку.
Водійка мотоцикла та пішохід отримали травми.
У поліції повідомили, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження.
Будь ласка, будьте уважні на дорогах!
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Александра Лучка
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