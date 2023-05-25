Жалібно дивився з ями: на Дніпропетровщині собака потрапив в пастку

24 травня о 19:50 до Служби порятунку зателефонували стурбовані мешканці міста Синельниково. Вони повідомили, що на вулиці Гоголя собака впав в яму.
Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що тварина знаходиться у занедбаному колодязі на глибині 1,5 м.
ДСНС-ники за допомогою спеціального обладнання підняли собаку на поверхню.
До порятунку чотирилапого залучили трьох співробітників ДСНС та одну одиницю техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині чотирилапа впала у 4-метрову яму зі сміттям: її діставали рятувальники.
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