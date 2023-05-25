Жалібно дивився з ями: на Дніпропетровщині собака потрапив в пастку

На допомогу викликали рятувальників.

24 травня о 19:50 до Служби порятунку зателефонували стурбовані мешканці міста Синельниково. Вони повідомили, що на вулиці Гоголя собака впав в яму.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що тварина знаходиться у занедбаному колодязі на глибині 1,5 м.

ДСНС-ники за допомогою спеціального обладнання підняли собаку на поверхню.

До порятунку чотирилапого залучили трьох співробітників ДСНС та одну одиницю техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині чотирилапа впала у 4-метрову яму зі сміттям: її діставали рятувальники.

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