По улицам Днепра гуляли лошади (ВИДЕО)

Животные спокойно гуляли и щипали травку.

На днях в Днепре на одной из улиц местные жители заметили лошадей.

Видео опубликовали местные Telegram-каналы.

На кадрах можно увидеть четырех животных, они спокойно гуляют и щиплют травку. Рядом с ними ходит мужчина – вероятно, это их хозяин, который следит, чтобы черногривые никуда не убежали.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре выгуливали пони и орла (ВИДЕО). Также мы сообщали, что в троллейбусе Днепра заметили очень необычного пассажира – несколькометрового питона.

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