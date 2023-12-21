По улицам Днепра гуляли лошади (ВИДЕО)

На днях в Днепре на одной из улиц местные жители заметили лошадей.
Видео опубликовали местные Telegram-каналы.
На кадрах можно увидеть четырех животных, они спокойно гуляют и щиплют травку. Рядом с ними ходит мужчина – вероятно, это их хозяин, который следит, чтобы черногривые никуда не убежали.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре выгуливали пони и орла (ВИДЕО). Также мы сообщали, что в троллейбусе Днепра заметили очень необычного пассажира – несколькометрового питона.
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