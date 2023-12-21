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Вулицями Дніпра гуляли коні (ВІДЕО)

Сьогодні 10:20
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Тварини спокійно гуляли та щипали травичку.
Новости Днепра про Вулицями Дніпра гуляли коні (ВІДЕО)

Фото умовне.

Днями у Дніпрі на одній із вулиць місцеві мешканці помітили коней.

Відео опублікували місцеві Telegram-канали.

На кадрах можна побачити чотирьох тварин, вони спокійно гуляють та щипають травичку. Поруч з ними ходить чоловік – ймовірно, це їхній господар, який стежить, щоб чорногриві нікуди не втекли.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі вигулювали поні та орла (ВІДЕО). Також ми повідомляли, що у тролейбусі Дніпра помітили дуже незвичайного пасажира – кількаметрового пітона.

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Новости Днепра про Вулицями Дніпра гуляли коні (ВІДЕО)Українська

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