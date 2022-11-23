По цене дрона с камерой: как выглядит котенок за 70 тыс грн на продажу в Днепре

Почти 70 тыс грн хотят за котенка породы мейн-кун. У кошечки по имени Тамила есть не только все необходимые документы для подтверждения родословной, а ее с малых когтей приучают к тому, чтобы в будущем она могла участвовать в шоу-выставках. Продают котенка не только для того, чтобы играть с ним дома и показывать на выставках, но и чтобы в будущем ее хозяин мог также заняться разведением чистокровных мейн-кунов, но уже у себя дома.
Чуть дешевле, почти 66 тыс грн обойдется котенок-девочка породы британская короткошерстная. Родилась в питомнике, у нее есть родословная и ветеринарный паспорт. Кошечка приучена к лотку. Цена ее объясняется не только наличием чистокровных родителей, но и золотистым окрасом шерсти. Среди этой породы такой цвет редкость.
56,3 тыс грн хотят за котенка породы девон-рекс. Котенку исполнилось чуть больше 3-х месяцев, но заводчик пишет, что усатый – яркий представитель своей породы, имеет общительный характер, густую шерсть, а ее родители родились в известных питомниках Украины и Европы.
Почти 55 тыс грн обойдется бенгальский котенок. Его возраст 3,5 месяца, имеет «снежную» шубку и синие глаза. Его продают как потенциального кандидата в разведение. У котенка есть документы, подтверждающие его родословную и наличие прививок.
Почти 44 тыс грн обойдется котенок породы регдолл. Вернее, котенка пока еще можно только забронировать, поскольку усатому нет и трех месяцев, у него еще нет полного комплекта вакцин и котенка должны еще приучить к лотку. Хотя он уже прошел обработку от блох, клещей и глистов. Цена в качестве домашнего любимца одна, но, если покупатель надумает заняться разведением это породы – она изменится в сторону подорожания.
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Ирина
Автор:
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