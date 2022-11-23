По цене дрона с камерой: как выглядит котенок за 70 тыс грн на продажу в Днепре

Цены на породистых котят в Днепре могут доходить до нескольких десятков тысяч гривен. На эти деньги можно купить старое авто, несколько месяцев снимать довольно привычную квартиру или купить коптер для армии.

Почти 70 тыс грн хотят за котенка породы мейн-кун. У кошечки по имени Тамила есть не только все необходимые документы для подтверждения родословной, а ее с малых когтей приучают к тому, чтобы в будущем она могла участвовать в шоу-выставках. Продают котенка не только для того, чтобы играть с ним дома и показывать на выставках, но и чтобы в будущем ее хозяин мог также заняться разведением чистокровных мейн-кунов, но уже у себя дома.

Чуть дешевле, почти 66 тыс грн обойдется котенок-девочка породы британская короткошерстная. Родилась в питомнике, у нее есть родословная и ветеринарный паспорт. Кошечка приучена к лотку. Цена ее объясняется не только наличием чистокровных родителей, но и золотистым окрасом шерсти. Среди этой породы такой цвет редкость.

56,3 тыс грн хотят за котенка породы девон-рекс. Котенку исполнилось чуть больше 3-х месяцев, но заводчик пишет, что усатый – яркий представитель своей породы, имеет общительный характер, густую шерсть, а ее родители родились в известных питомниках Украины и Европы.

Почти 55 тыс грн обойдется бенгальский котенок. Его возраст 3,5 месяца, имеет «снежную» шубку и синие глаза. Его продают как потенциального кандидата в разведение. У котенка есть документы, подтверждающие его родословную и наличие прививок.

Почти 44 тыс грн обойдется котенок породы регдолл. Вернее, котенка пока еще можно только забронировать, поскольку усатому нет и трех месяцев, у него еще нет полного комплекта вакцин и котенка должны еще приучить к лотку. Хотя он уже прошел обработку от блох, клещей и глистов. Цена в качестве домашнего любимца одна, но, если покупатель надумает заняться разведением это породы – она изменится в сторону подорожания.

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