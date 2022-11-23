За ціною дрона з камерою: як виглядає кошеня за 70 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

Майже 70 тис. грн хочуть за кошеня породи мейн-кун. У кішечки на ім’я Таміла є не тільки всі необхідні документи для підтвердження родослівної, а й з маличку привчають до того, щоб у майбутньому вона могла брати участь у шоу-виставках. Продають кошеня не тільки для того, щоб грати з ним вдома та показувати на виставках, а й щоб у майбутньому її господар міг також зайнятися розведенням чистокровних мейн-кунів.
Трохи дешевше, майже 66 тис грн коштуватиме кошеня породи британська короткошерста. Народилася кішечка в розпліднику, має родовід і ветеринарний паспорт. Привчена до лотка. Ціна її пояснюється не лише наявністю чистокровних батьків, а й золотистим забарвленням кольору шерсті. Серед цієї породи такий колір рідкість.
56,3 тис грн хочуть за кошеня породи девон-рекс. Кошеняті виповнилося трохи більше 3-х місяців, але заводчик пише, що вусатий – яскравий представник своєї породи, має товариський характер, густу «шубку», а її батьки народилися у відомих розплідниках України та Європи.
Майже 55 тис грн коштуватиме бенгальське кошеня. Його вік 3,5 місяці, має «снігову» шубку та сині очі. Його продають як потенційного кандидата у розведення. Кошеня має документи, що підтверджують його родовід і наявність щеплень.
Майже 44 тис грн коштуватиме кошеня породи регдолл. Точніше, кошеня поки що можна лише забронювати, оскільки вусатому немає і трьох місяців, у нього ще немає повного комплекту вакцин і кошеня мають ще привчити до лотка. Хоча він уже пройшов обробку від бліх, кліщів та глистів. Ціна як домашнього улюбленця одна, але, якщо покупець надумає зайнятися розведенням цієї породи – вона зміниться у бік підвищення.
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