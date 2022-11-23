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  • За ціною дрона з камерою: як виглядає кошеня за 70 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

За ціною дрона з камерою: як виглядає кошеня за 70 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 13:48
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Ціни на породистих кошенят у Дніпрі можуть доходити до кількох десятків тисяч гривень. На ці гроші можна купити старе авто, кілька місяців винаймати досить не погану квартиру або купити коптер для армії.

Новости Днепра про За ціною дрона з камерою: як виглядає кошеня за 70 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

Майже 70 тис. грн хочуть за кошеня породи мейн-кун. У кішечки на ім’я Таміла є не тільки всі необхідні документи для підтвердження родослівної, а й з маличку привчають до того, щоб у майбутньому вона могла брати участь у шоу-виставках. Продають кошеня не тільки для того, щоб грати з ним вдома та показувати на виставках, а й щоб у майбутньому її господар міг також зайнятися розведенням чистокровних мейн-кунів.

Новости Днепра про За ціною дрона з камерою: як виглядає кошеня за 70 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

Трохи дешевше, майже 66 тис грн коштуватиме кошеня породи британська короткошерста. Народилася кішечка в розпліднику, має родовід і ветеринарний паспорт. Привчена до лотка. Ціна її пояснюється не лише наявністю чистокровних батьків, а й золотистим забарвленням кольору шерсті. Серед цієї породи такий колір рідкість.

Новости Днепра про За ціною дрона з камерою: як виглядає кошеня за 70 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

56,3 тис грн хочуть за кошеня породи девон-рекс. Кошеняті виповнилося трохи більше 3-х місяців, але заводчик пише, що вусатий – яскравий представник своєї породи, має товариський характер, густу «шубку», а її батьки народилися у відомих розплідниках України та Європи.

Новости Днепра про За ціною дрона з камерою: як виглядає кошеня за 70 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

Майже 55 тис грн коштуватиме бенгальське кошеня. Його вік 3,5 місяці, має «снігову» шубку та сині очі. Його продають як потенційного кандидата у розведення. Кошеня має документи, що підтверджують його родовід і наявність щеплень.

Новости Днепра про За ціною дрона з камерою: як виглядає кошеня за 70 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

Майже 44 тис грн коштуватиме кошеня породи регдолл. Точніше, кошеня поки що можна лише забронювати, оскільки вусатому немає і трьох місяців, у нього ще немає повного комплекту вакцин і кошеня мають ще привчити до лотка. Хоча він уже пройшов обробку від бліх, кліщів та глистів. Ціна як домашнього улюбленця одна, але, якщо покупець надумає зайнятися розведенням цієї породи – вона зміниться у бік підвищення.

Новости Днепра про За ціною дрона з камерою: як виглядає кошеня за 70 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

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Новости Днепра про За ціною дрона з камерою: як виглядає кошеня за 70 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)Українська Новости Днепра про За ціною дрона з камерою: як виглядає кошеня за 70 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)Русский

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