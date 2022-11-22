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Откуда в Днепре взялась улица Омельченко и причем тут лоцманы

Сегодня 10:49
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В Днепре улицы увековечивают местную историю и тех, кто заботился о том, чтобы она не была забыта. В городе есть улица, «напоминающая» о том, что часть населения нашего города составляли лоцманы.

Новости Днепра про Откуда в Днепре взялась улица Омельченко и причем тут лоцманы

Лоцманы перевозили жителей Днепра через пороги реки. Первое поселение лоцманов в Днепре возникло на территории нынешней Лоцманской Каменки и началось в 1750 году. Тут были зимовники казаков, а также проживала часть лоцманов из Ненасытецкой береговой стражи, что помогала переправляться через порог Ненасытец в Днепре.

В 1787 году в Каменке проживал уже 121 лоцман. Они были освобождены от казенных налогов и рекрутской повинности, получали по 25 руб в год. К 1811 году количество лоцманов увеличилось почти до 700 человек.

В 1932 году с появлением ДнепроГЭСа лоцманы оказались не нужны. В Днепре долгое время жил потомственный лоцман Григорий Омельченко. Его прозвали «последним днепровским лоцманом».

Омельченко стал лоцманом, когда ему было чуть за двадцать.  Но по профессии успел поработать всего несколько лет, а когда течение Днепра изменила гидроэлектростанция и перевозить людей с одного берега на другой, минуя опасные пороги, не было потребности. После он работал в колхозе, а с 1937 года работал учителем географии и астрономии в разных школах, а после окончания Второй мировой войны – стал директором педагогического училища.

В 1947 году был осужден на 10 лет. В 1954 году был досрочно освобожден, а судимость – снята.

Новости Днепра про Откуда в Днепре взялась улица Омельченко и причем тут лоцманы

Он добился того, что в Лоц-Каменском доме культуры открыли музей лоцманов, написал книгу-воспоминание о жизни и «работе» на порогах Днепра.

Экспонаты в музей собирал по всему поселку и несколько лет руководил учреждением на общественных началах.

В 1998 году по его инициативе в поселке Каменка был открыт памятник лоцманам.

В честь него в рамках декоммунизации одну из улиц Днепра переименовали. Теперь она носит имя Григория Омельченко, таким образом напоминая жителям о лоцманах края и «последнем лоцмане Днепра», который приложил немало усилий, чтобы сохранить нашу историю.

Новости Днепра про Откуда в Днепре взялась улица Омельченко и причем тут лоцманы

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