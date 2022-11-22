Заработать 40 тыс грн в месяц без опыта работы: ТОП-10 срочных вакансий в Днепре

Чтобы найти работу в Днепре нужна настойчивость, а не опыт. Многие работодатели готовы даже не читать резюме соискателя, а сразу приглашать его для собеседования и рассказа об обязанностях на новом месте. Журналисты dnepr.info собрали ТОП-10 вакансий в Днепре, куда нужен срочно сотрудник без опыта, но с желанием работать.

Курьер, готовый доставлять заказы пешим способом, либо на мото или автомобиле может заработать в Днепре до 40 тыс грн в месяц. Выплаты производятся каждый день или каждую неделю. Среди преимуществ: гибкий график, страховка и бонусы лояльности.

Менеджер по работе с клиентами в социальных сетях может заработать от 22 до 55 тыс грн. Опыт работы не требуется, все что нужно от соискателя – это ответственность, коммуникабельность и умение общаться.

Если есть автомобиль и желание работать торговым представителем, то можно получать 35 тыс грн в месяц. Среди обязанностей будет развитие и ведение существующей клиентской базы, подключение новых торговых точек, проведение переговоров, выполнение ключевых показателей, подписание договоров. Среди требований: инициативность, ответственность, стрессоустойчивость, позитивный настрой.

Администратор социальных сетей без опыта работы может получать от 17 до 32 тыс грн в зависимости от загрузки. Работать нужно будет в банковской сфере, так что специальное образование приветствуется. Нужно будет общаться с клиентами, презентовать и продавать инвестиционные продукты, выполнять план продаж. Работодатель обещает обучение, бонусы от каждой продажи и стандартный рабочий день.

Продавец-консультант по продаже смартфонов и аксессуаров к ним может зарабатывать от 14 до 30 тыс грн в месяц. Среди обязанностей: консультация клиентов и соблюдение стандартов обслуживания.

16 тыс грн в месяц может заработать мойщица посуды в гостинично-ресторанном комплексе. Среди обязанностей, помимо мойки посуды, поддержание кухни в чистоте. Среди требований: опрятность, исполнительность.

Уборщица или уборщик на кондитерской фабрике может получать 15 тыс грн в месяц. В обязанности входит мойка инвентаря и оборудования. Работа посменная. Более детальную информацию можно получить уже при встрече с потенциальным работодателем.

Столько же может зарабатывать и грузчик-кладовщик. Среди его обязанностей: погрузка и разгрузка товара, инвентаризация склада, прием и выдача продукции, комплектация производства. Желательно, чтобы соискатель проживал неподалеку от места работы.

14 тыс грн может заработать технолог-пятновыводитель в химчистке. Никаких особых знаний, судя по описанию вакансии, не требуется. Все что нужно: быть аккуратным, ответственным и внимательным человеком с большим желанием обучаться и работать.

Продавец-кассир и по совместительству оператор АЗК может получать от 12 до 14 тыс грн в месяц. На этой работе нужно будет активно продавать топливо и товары из кафе магазина, консультировать клиентов касательно ассортимента АЗК и готовить продукцию кафе по стандартам сети.

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