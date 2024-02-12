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По городу на Днепропетровщине курсирует самый быстрый трамвай в Украине

Сегодня 10:48
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Не зря его называют скоростным.

Новости Днепра про По городу на Днепропетровщине курсирует самый быстрый трамвай в Украине

В Украине исследовали трамваи в 13 городах страны и обнаружили, где вагоны электротранспорта курсируют по улицам быстрее всего. Оказалось, что лидером стал Кривой Рог в Днепропетровской области.

Криворожские трамваи едут со средней скоростью 15,4 км/ч. Результаты исследований опубликовали на сайте Ассоциации «Энергоэффективные города Украины».

Средняя скорость трамваев по Украине 13,5 км, что на 2 км меньше минимальной допустимой скорости электротранспорта, которая согласно строительным нормам составляет от 15 до 20 км в час. Этого уровня достигают менее трети всех действующих трамвайных маршрутов в стране, а среди городов всего два.

Самыми быстрыми являются трамвайные сети Кривого Рога (15,4 км/ч), Киева (15 км/ч) и Запорожье (14,7 км/ч).

Это объясняется тем, что трамваи в этих городах имеют значительно большее количество трамвайных линий на уединенном полотне и на улицах без интенсивного движения автомобилей, чем другие города. То есть вагоны не тратят время на светофоры и пробки, поэтому и едут быстрее.

Медленнее всего трамваи курсируют в Дружковке (11,8 км/ч), Львове (12,1 км/ч) и Конотопе (12,2 км/ч)

«Низкая маршрутная скорость является индикатором системных проблем: деградирующее состояние инфраструктуры, которое не позволяет двигаться быстрее даже по отношению к новым трамваям; неоптимальная планировка улиц, когда трамваи двигаются совмещенно с автомобильным движением и автомобильные пробки блокируют движение трамваев; устаревший подвижной состав, не способный поддерживать скорость в пределах ДБН», – говорится в исследовании.

Всего в ходе исследования команда ОО «Vision Zero» проанализировала 13 из 18 имеющихся в Украине трамвайных сетей (без оккупированных городов). Эти системы состоят из 106 маршрутов общей протяженностью 2103 км.

Следует заметить, что при анализе не учитывали линии скоростного трамвая, поскольку этот вид транспорта не является городским трамваем и скорее относится к категории LRT (Light Rail Transit).

Скоростные трамваи есть в Кривом Роге и Киеве. Для этих городов учли данные только по маршрутам обычного трамвая.

Скорость движения определялась на основе паспортных данных трамвайных маршрутов и расписаний движения, предоставленных коммунальными предприятиями-перевозчиками. В городах, в которых коммунальные предприятия отказались в предоставлении данных, авторы исследования использовали открытые данные из других источников, что могло повлиять на точность данных и погрешность результатов.

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