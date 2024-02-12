Містом на Дніпропетровщині курсує найшвидший трамвай в Україні

Не дарма його називають швидкісним.

В Україні дослідили трамваї у 13 містах країни і виявили, де вагони електротранспорту курсують вулицями найшвидше. Виявилося, що лідером став Кривий Ріг на Дніпропетровщині.

Криворізькі трамваї їдуть із середньою швидкістю 15,4 км/год. Результати досліджень опублікували на сайті Асоціації «Енергоефективні міста України».

Згідно досліджень громадської організації “Vision Zero”, середня швидкість трамваїв в містах України становить 13,5 км/год. Цей показник не відповідає державним будівельним нормам, які передбачають маршрутну швидкість цього виду електротранспорту 15-20 км/год. Цього рівня досягають менше третини усіх чинних трамвайних маршрутів у країні, а серед міст – лише два.

Найшвидшими є трамвайні мережі Кривого Рогу (15,4 км/год), Києва (15 км/год) та Запоріжжя (14,7 км/год). На думку авторів дослідження, гарні показники цих міст викликані тим, що вони мають значно більшу кількість трамвайних ліній на відокремленому полотні та на вулицях без інтенсивного руху автомобілів, ніж інші міста. Найповільніше трамваї курсують у Дружківці (11,8 км/год), Львові (12,1 км/год) та Конотопі (12,2 км/год)

«Низька маршрутна швидкість є індикатором системних проблем: деградуючий стан інфраструктури, який не дозволяє рухатись швидше навіть відносно новим трамваям; неоптимальне планування вулиць, коли трамваї рухаються суміщено з автомобільним рухом й автомобільні затори блокують рух трамваїв; застарілий рухомий склад, який не здатний підтримувати швидкість в межах ДБН», – йдеться в дослідженні.

Команда ГО “Vision Zero” в межах “Дослідження трамвайних систем у містах України у 2023 році” проаналізувала 13 із 18 наявних в Україні трамвайних мереж (без окупованих міст). Ці системи складаються зі 106 маршрутів загальною протяжністю 2103 км.

У дослідженні не враховували лінії швидкісного трамвая, оскільки цей вид транспорту не є міським трамваєм й скоріше належить до категорії LRT (Light Rail Transit). Цей вид транспорту в Україні діє в Києві та Кривому Розі. Для цих міст враховали дані лише з маршрутів звичайного трамвая.

Швидкість руху визначали на основі паспортних даних трамвайних маршрутів та розкладів руху, наданих комунальними підприємствами-перевізниками. У містах, в яких комунальні підприємства відмовились у наданні даних, автори дослідження змушені були користуватись іншими джерелами, що могло вплинути на точність даних та похибку результатів.

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