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Перебегал на «красный»: в Днепре на Нигояна «японец» сбил мужчину (ВИДЕО)

Сегодня 12:44
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И снова авария в Днепре...

Новости Днепра про Перебегал на

Сегодня, 14 февраля, на перекрестке проспекта Сергея Нигояна и улицы Щепкина произошло ДТП. Там Suzuki сбил мужчину, который перебегал дорогу на «красный».

Видео момента аварии опубликовали в соцсети.

На кадрах видно, что горожанин шел по переходу на «красный» сигнал светофора. Затем он начал бежать — и Suzuki его сбил.

В каком состоянии пострадавший — пока неизвестно.

Видео: Telegram-канал «Днепр оперативный».

Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах и соблюдайте правила дорожного движения!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Слобожанском во время движения перевернулось авто (ВИДЕО).

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