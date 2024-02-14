Перебегал на «красный»: в Днепре на Нигояна «японец» сбил мужчину (ВИДЕО)

Сегодня, 14 февраля, на перекрестке проспекта Сергея Нигояна и улицы Щепкина произошло ДТП. Там Suzuki сбил мужчину, который перебегал дорогу на «красный».
Видео момента аварии опубликовали в соцсети.
На кадрах видно, что горожанин шел по переходу на «красный» сигнал светофора. Затем он начал бежать — и Suzuki его сбил.
В каком состоянии пострадавший — пока неизвестно.
Видео: Telegram-канал «Днепр оперативный».
Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах и соблюдайте правила дорожного движения!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Слобожанском во время движения перевернулось авто (ВИДЕО).
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