В Днепре на Слобожанском во время движения перевернулось авто (ВИДЕО)

Вчера вечером, 13 февраля, на перекрестке Слобожанского проспекта и улицы Петра Яцика (ранее – ул. Воронежская) произошла ужасная авария. Там столкнулись две иномарки, после этого Volkswagen наехал на отбойник и перевернулся.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
К сожалению, в результате аварии пострадала 21-летняя пассажирка Volkswagen. Ее госпитализировали в больницу.
Все обстоятельства ДТП будут выяснять правоохранители.
Видео момента аварии:
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