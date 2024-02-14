В Днепре на Слобожанском во время движения перевернулось авто (ВИДЕО)

К сожалению, пострадала 21-летняя девушка.

Вчера вечером, 13 февраля, на перекрестке Слобожанского проспекта и улицы Петра Яцика (ранее – ул. Воронежская) произошла ужасная авария. Там столкнулись две иномарки, после этого Volkswagen наехал на отбойник и перевернулся.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

К сожалению, в результате аварии пострадала 21-летняя пассажирка Volkswagen. Ее госпитализировали в больницу.

Все обстоятельства ДТП будут выяснять правоохранители.

Видео момента аварии:

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