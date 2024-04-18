Отрезало несколько пальцев: в Кривом Роге во время работы травмировался железнодорожник

В Кривом Роге на Днепропетровщине во время работы травмировался железнодорожник.

Инцидент произошел 17 апреля в Кривом Роге, сообщила медик Криворожской станции экстренной медицинской помощи Надежда Колесник. Железнодорожник при работе потерял несколько пальцев на ноге.

Это произошло на одной из железнодорожных станций. В «скорую» позвонили коллеги раненого мужчины. Приехавшие на место медики выяснили, что железнодорожник получил травму ноги.

У мужчины диагностировали травматическую ампутацию нескольких пальцев и рваную рану стопы. Железнодорожник находился в шоковом состоянии. Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь, обработали рану, обезболили и госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы.

Пострадавшему желаем скорейшего выздоровления. Не пренебрегайте правилами личной безопасности! – призывают медики.

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