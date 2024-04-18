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  • Відрізало кілька пальців: у Кривому Розі під час роботи травмувався залізничник

Відрізало кілька пальців: у Кривому Розі під час роботи травмувався залізничник

Сьогодні 16:33
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У Кривому Розі на Дніпропетровщині під час роботи травмувався залізничник.

Новости Днепра про Відрізало кілька пальців: у Кривому Розі під час роботи травмувався залізничник

Інцидент трапився 17 квітня у Кривому Розі, повідомила медик Криворізької станції екстреної медичної допомоги Надія Колесник. Залізничник під час роботи втратив кілька пальців на нозі. 

Це сталося на одній із залізничних станцій. До “швидкої” зателефонували колеги пораненого чоловіка. Приїхавши на місце медики з’ясували, що залізничник отримав травму ноги.

У чоловіка діагностували травматичну ампутацію кількох пальців і рвану рану стопи. Залізничник перебував у шоковому стані. Постраждалому надали першу медичну допомогу, обробили рану, знеболили та ушпиталили до травматологічного відділення міської лікарні.

Постраждалому бажаємо швидкого одужання. Не нехтуйте правилами особистої безпеки! – закликають медики. 
 

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Новости Днепра про Відрізало кілька пальців: у Кривому Розі під час роботи травмувався залізничникУкраїнська

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