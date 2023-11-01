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Отмена заочки: что будет со студентами, которые уже учатся по этой форме

Сегодня 15:19
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Министр образования и науки Украины Оксен Лесной объяснил, какие заканчивают обучение люди, которые учатся на заочке, если эту форму обучения отменят.

Новости Днепра про Отмена заочки: что будет со студентами, которые уже учатся по этой форме

Недавно в Минцифре анонсировали отмену заочной формы обучения. Вместо нее планируют внедрить дистанционку. Возник вопрос, а как будут заканчивать обучение те, кто сейчас учится на заочке.

Как пояснил Оксен Лесной, изменения будут введены тогда, когда нардепы примут соответствующий закон. Законопроект не выносили на рассмотрение в Раду. Что касается действующих студентов заочки, то они завершат свое обучение по выбранной форме. Об этом сообщает УНІАН.

Перед тем, как отменить заочку, пройдет некоторое время, так что университеты не смогут набирать новых студентов, а старые доучатся по старинке.

«Сейчас мы работаем в диалоге с комитетом по вопросам образования. И уже с законодателями работаем над этими инициативами. И будем дальше смотреть, как оно будет проходить парламент», — сказал он и отметил, что первоочередным для парламента сейчас вопрос бюджета.

Напомним, ранее в Минцифре анонсировали реформу образования. Планируется сократить продолжительность обучения и изменить структуру учебного процесса. Подробнее об этом мы рассказывали ТУТ.

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Новости Днепра про Отмена заочки: что будет со студентами, которые уже учатся по этой формеУкраїнська Новости Днепра про Отмена заочки: что будет со студентами, которые уже учатся по этой формеРусский

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