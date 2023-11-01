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Скасування заочки: що буде з студентами, які вже вчаться за цією формою

Сьогодні 15:19
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Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий пояснив, які закінчуватимуть навчання люди, які навчаються на заочці, якщо цю форму навчання скасують.

Новости Днепра про Скасування заочки: що буде з студентами, які вже вчаться за цією формою

Нещодавно в Мінцифри анонсували скасування заочної форми навчання. Замість неї планують впровадили дистанційку. Постало питання, а як закінчуватимуть навчання ті, хто зараз вчиться на заочці.

Як пояснив Оксен Лісовий, зміни впровадять тоді, коли нардепи ухвалять відповідний закон. Наразі законопроєкт не виносили на розгляд у Раду. Що ж стосується чинних студентів заочки, то вони завершать своє навчання за обраною формою. Про це повідомляє УНІАН.

Перед тим, як скасувати заочку, пройде деякий час, тож університети не зможуть набирати нових студентів, а старі довчаться по-старому.

“Зараз ми працюємо в діалозі з комітетом з питань освіти. І вже з законодавцями працюємо над цими ініціативами. І будемо далі дивитися, як воно буде проходити парламент”, – сказав він і зауважив, що першочерговим для парламенту зараз є питання бюджету.

Нагадаємо, раніше в Мінцифри анонсували реформу освіти. Планується, скоротити тривалість навчання та змінити структуру навчального процесу. Детальніше про це ми розповідали ТУТ.

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Новости Днепра про Скасування заочки: що буде з студентами, які вже вчаться за цією формоюУкраїнська

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