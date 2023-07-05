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Отключили на весь день: где и почему сегодня в Днепре нет воды

Вчера 15:21
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Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Новости Днепра про Отключили на весь день: где и почему сегодня в Днепре нет воды

Сегодня, 5 июля, некоторые жители Днепра остались без воды.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:

  • ул. Соловьиная;
  • ул. Туркменская;
  • просп. О. Поля, 18, 20;
  • ул. Отдаленная;
  • ул. Татарская;
  • ул. Казачья;
  • площади Соборная, 11, 12.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Напомним, ранее мы писали, что Лысак рассказал, что нужно иметь дома на случай теракта на ЗАЭС.

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