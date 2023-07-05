Отключили на весь день: где и почему сегодня в Днепре нет воды

Напомним, ранее мы писали, что Лысак рассказал, что нужно иметь дома на случай теракта на ЗАЭС.

Так, в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Сегодня исполняется 86 лет с дня открытия в Днепре детской…

Через три года суд вынес приговор водительнице троллейбуса по вине…

Праздник Ивана Купала отмечают в ночь с 6 на 7…

День Ивана Купала и его традиции: зачем нужно прыгать через костер и плести венки Праздник Ивана Купала отмечают в ночь с 6 на 7 июля. По преданиям в эту ночь зацветает цветок папоротника, то тот, кто его найдет – найдет и клад. Также ночью происходит большинство обрядов. 4 просмотров

Жители Никополя часами стоят в очереди за коричневой водой Жители Никополя, где есть проблемы с водоснабжением, часами стоят в очереди за водой, но ее либо не хватает, либо она некачественная. 2 просмотров