Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Відключили на увесь день: де та чому сьогодні у Дніпрі немає води

Вчора 15:21
просмотров

Зробіть вдома запаси питної та технічної води!

Новости Днепра про Відключили на увесь день: де та чому сьогодні у Дніпрі немає води

Сьогодні, 5 липня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”. 

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:

  • вул. Солов’їна,
  • вул. Туркменська;
  • просп. О. Поля, 18, 20;
  • вул. Віддалена;
  • вул. Татарська;
  • вул. Козацька;
  • площі Соборна, 11, 12.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Лисак розповів, що треба мати вдома на випадок теракту на ЗАЕС.

Читайте також:

Новости Днепра про Відключили на увесь день: де та чому сьогодні у Дніпрі немає водиУкраїнська Новости Днепра про Відключили на увесь день: де та чому сьогодні у Дніпрі немає водиРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Кривому Розі резервів води залишилося на кілька тижнів
Новини Дніпра
Сьогодні 16:26
У Кривому Розі резервів води залишилося на кілька тижнів

У Кривому Розі скоро закінчиться вода.

У Дніпрі замінували 31 Varus, 97 «АТБ», два ТРЦ та завод металоконструкцій: що відомо
Новини Дніпра
Сьогодні 16:03
У Дніпрі замінували 31 Varus, 97 «АТБ», два ТРЦ та завод металоконструкцій: що відомо

"Мінери" не сплять.

Мешканка Дніпра майже рік отримувала пенсію замість свого померлого тата
Новини Дніпра
Сьогодні 15:50
Мешканка Дніпра майже рік отримувала пенсію замість свого померлого тата

Донька майже рік отримувала пенсію свого тата, який помер.

День Івана Купала та його традиції: навіщо треба стрибати через багаття та плести вінки
Новини Дніпра
Сьогодні 15:20
День Івана Купала та його традиції: навіщо треба стрибати через багаття та плести вінки

Свято Івана Купала відзначають у ніч із 6 на 7…

Наверх