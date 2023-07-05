Відключили на увесь день: де та чому сьогодні у Дніпрі немає води

Сьогодні, 5 липня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.
Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Лисак розповів, що треба мати вдома на випадок теракту на ЗАЕС.
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