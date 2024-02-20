От удара пролетела несколько метров: на Леси Украинки Audi сбил женщину, которая побежала на «красный»

Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения!

Сегодня, 20 февраля, в Днепре на перекрестке проспектов Леси Украинки и Александра Поля произошла авария. Там автомобиль Audi сбил женщину, которая перебегала дорогу на «красный».

Об этом сообщает «Информатор».

Отмечается, что в результате столкновения горожанка пролетела несколько метров и упала на асфальт. В каком состоянии пострадавшая — неизвестно.

Все обстоятельства аварии будут выяснять правоохранители.

Видео момента ДТП:



Напомним, ранее мы писали, что в Днепре таксист без прав и под наркотиками возил людей по городу.

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