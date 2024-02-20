Ушла из дома и пропала без вести: на Днепропетровщине разыскивают 82-летнюю бабушку

Если вы видели бабушку или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 068-160-30-83, 098-639-39-62, 068-973-86-79 или 102.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Известно, что 18 февраля бабушка ушла из дома и пропала без вести.

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