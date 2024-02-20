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  • Ушла из дома и пропала без вести: на Днепропетровщине разыскивают 82-летнюю бабушку

Ушла из дома и пропала без вести: на Днепропетровщине разыскивают 82-летнюю бабушку

Сегодня 15:34
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Нужна ваша помощь!

Новости Днепра про Ушла из дома и пропала без вести: на Днепропетровщине разыскивают 82-летнюю бабушку

Криворожские правоохранители разыскивают 82-летнюю Марию Дидковскую.

Известно, что 18 февраля бабушка ушла из дома и пропала без вести.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Приметы: рост 160-165 см, на вид 80-85 лет, среднего телосложения, седые короткие волосы.

Особые приметы: отсутствуют передние зубы.

Если вы видели бабушку или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 068-160-30-83, 098-639-39-62, 068-973-86-79 или 102.

Важна любая информация!

Новости Днепра про Ушла из дома и пропала без вести: на Днепропетровщине разыскивают 82-летнюю бабушку

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Новости Днепра про Ушла из дома и пропала без вести: на Днепропетровщине разыскивают 82-летнюю бабушкуУкраїнська Новости Днепра про Ушла из дома и пропала без вести: на Днепропетровщине разыскивают 82-летнюю бабушкуРусский

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