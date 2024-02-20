Ушла из дома и пропала без вести: на Днепропетровщине разыскивают 82-летнюю бабушку

Криворожские правоохранители разыскивают 82-летнюю Марию Дидковскую.
Известно, что 18 февраля бабушка ушла из дома и пропала без вести.
Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.
Приметы: рост 160-165 см, на вид 80-85 лет, среднего телосложения, седые короткие волосы.
Особые приметы: отсутствуют передние зубы.
Если вы видели бабушку или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 068-160-30-83, 098-639-39-62, 068-973-86-79 или 102.
Важна любая информация!
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