Враг атаковал Днепропетровскую область: три человека пострадали

Россияне продолжают терроризировать Днепропетровскую область.

Днем они атаковали Никополь и Червоногригорьевскую громаду. К сожалению, три человека пострадали.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

По его словам, 87-летняя женщина получила серьезное ранение руки. Она — в «тяжелом» состоянии. Врачи делают все возможное. В состоянии средней тяжести госпитализировали 41-летнего мужчину. Еще один — 59 лет — будет лечиться дома.

В результате атаки повреждены авто, частные дома, коммуникации.

Напомним, ранее мы писали, что вблизи Днепра ночью сбили вражеский «шахед»: обломки повредили дома и авто.

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