Враг атаковал Днепропетровскую область: три человека пострадали

Днем они атаковали Никополь и Червоногригорьевскую громаду. К сожалению, три человека пострадали.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
По его словам, 87-летняя женщина получила серьезное ранение руки. Она — в «тяжелом» состоянии. Врачи делают все возможное. В состоянии средней тяжести госпитализировали 41-летнего мужчину. Еще один — 59 лет — будет лечиться дома.
В результате атаки повреждены авто, частные дома, коммуникации.
Напомним, ранее мы писали, что вблизи Днепра ночью сбили вражеский «шахед»: обломки повредили дома и авто.
Читайте также:
Автор:
В Павлограде обновили аварийную стелу под названием города.
У Новомосковську на Дніпропетровщині знайшли підлітків, які цими вихідними понівечили…
Нужна ваша помощь!
Тело парня обнаружили на глубине 2 м и на расстоянии…
В Павлограде обновили аварийную стелу под названием города.
Женщины, которые не состоят в браке и в одиночку воспитывают ребенка могут получить денежную помощь. Право на нее также имеют одинокие усыновители, вдовы или вдовцы.
В Днепре хозяин оставил своего пса привязанным у забора ветклиники и ушел.
По его словам, это фейк!
У Новомосковську на Дніпропетровщині знайшли підлітків, які цими вихідними понівечили громадську вбиральну в центрі міста.
Из-за теплой погоды в феврале не некоторых деревьях уже начали пробиваться почти. А уже через 9 дней начинается календарная весна. Жители Днепра очень любят это время года, по крайней мере, об этом можно судить по тому, сколько «весенних» улиц есть…
Нужна ваша помощь!
В Днепре остановили таксиста, который, вероятно, был в состоянии наркотического опьянения и возил людей без водительских прав.
Тело парня обнаружили на глубине 2 м и на расстоянии 30 м от берега.
В Днепропетровской области в некоторых районах превышен эпидпорог.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!