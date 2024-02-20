Від удару пролетіла кілька метрів: на Лесі Українки Audi збив жінку, яка побігла на “червоний”

Сьогодні, 20 лютого, у Дніпрі на перехресті проспектів Лесі Українки та Олександра Поля сталася аварія. Там автомобіль Audi збив жінку, яка перебігала дорогу на “червоний”.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Зазначається, що внаслідок зіткнення містянка пролетіла кілька метрів та впала на асфальт. В якому стані постраждала – невідомо.
Усі обставини аварії будуть з’ясовувати правоохоронці.
Відео моменту ДТП:
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі таксист без прав та під наркотиками возив людей містом.
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