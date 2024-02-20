Правда ли, что дети уклонистов не смогут поступить в вуз: ответ Арахамии

Сегодня некоторые СМИ и Telegram-каналы распространили информацию, что якобы дети уклонистов не смогут поступить в вуз. В своих постах они ссылались на слова члена Комитета обороны и нацбезопасности и народного депутата от «Батькивщины» Вадима Ивченко.
Позже эту информацию прокомментировал Давид Арахамия, народный депутат и лидер фракции «Слуга народа».
По его словам, это фейк и никто «не собирается ограничивать детей в праве на образование».
Опровергаем очередной фейк, который, к сожалению, разлетелся в СМИ. Никто не собирается ограничивать детей в праве на образование. Таких планов у Верховной Рады нет, не было и не будет! Даже в контексте изменений правил мобилизации. Почему кто-то об этом говорит, понять трудно. Но точно не нужно воспринимать это серьезно, — написал Арахамия.
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