Правда ли, что дети уклонистов не смогут поступить в вуз: ответ Арахамии

По его словам, это фейк!

Сегодня некоторые СМИ и Telegram-каналы распространили информацию, что якобы дети уклонистов не смогут поступить в вуз. В своих постах они ссылались на слова члена Комитета обороны и нацбезопасности и народного депутата от «Батькивщины» Вадима Ивченко.

Позже эту информацию прокомментировал Давид Арахамия, народный депутат и лидер фракции «Слуга народа».

По его словам, это фейк и никто «не собирается ограничивать детей в праве на образование».

Опровергаем очередной фейк, который, к сожалению, разлетелся в СМИ. Никто не собирается ограничивать детей в праве на образование. Таких планов у Верховной Рады нет, не было и не будет! Даже в контексте изменений правил мобилизации. Почему кто-то об этом говорит, понять трудно. Но точно не нужно воспринимать это серьезно, — написал Арахамия.

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