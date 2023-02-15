Остались две дочери: в Донецкой области погиб 34-летний младший сержант из Днепра

10 февраля в Донецкой области в бою против российских захватчиков погиб младший сержант из Днепра Руслан Клименко. Ему было 34 года.

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