Энергобезлимит: в Днепре завтра не будут выключать свет, чтобы измерить показатели

В Днепре завтра гарантированно не выключат свет.

16 февраля в Днепре и области — день энергобезлимита. Об этом сообщили в ДТЭК.

«Укрэнерго» будет определять актуальные показатели потребления электроэнергии в Днепропетровской области. В связи с этим завтра не будут применяться стабилизационные и экстренные отключения на Днепропетровщине.

Это поможет определить более корректные лимиты при использовании графиков.

Если завтра у вас исчез свет, то проверьте статус отключений на сайте ДТЭК Днепровские электросети. В случае отсутствия информации на сайте вы можете написать в частные сообщения ДТЭК на странице Facebook или обратиться в колл-центр и оставить заявку.

Отметим, что несколько дней у Днепра нет лимитов на электроэнергию, и свет не выключают. Однако иногда могут действовать стабилизационные графики.

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