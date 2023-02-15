Энергобезлимит: в Днепре завтра не будут выключать свет, чтобы измерить показатели

16 февраля в Днепре и области — день энергобезлимита. Об этом сообщили в ДТЭК.
«Укрэнерго» будет определять актуальные показатели потребления электроэнергии в Днепропетровской области. В связи с этим завтра не будут применяться стабилизационные и экстренные отключения на Днепропетровщине.
Это поможет определить более корректные лимиты при использовании графиков.
Если завтра у вас исчез свет, то проверьте статус отключений на сайте ДТЭК Днепровские электросети. В случае отсутствия информации на сайте вы можете написать в частные сообщения ДТЭК на странице Facebook или обратиться в колл-центр и оставить заявку.
Отметим, что несколько дней у Днепра нет лимитов на электроэнергию, и свет не выключают. Однако иногда могут действовать стабилизационные графики.
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