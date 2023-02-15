Дмитрий Комаров показал засекреченный «Центр принятия решений», за которым охотятся россияне

Украинский журналист, автор программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров показал уникальные кадры из подземного "Центра принятия решений".

Именно оттуда военные управляют обороной страны.

Видео Комаров опубликовал в своем Telegram-канале.

Я сознательно называю это место Центр принятия решений, поскольку именно так наш враг называет такие места. И именно они – главная цель врага. Это Центр боевого управления, – рассказал журналист.

Он отметил, что не может раскрыть, где и когда происходила съемка. Все было проведено с соблюдением всех мер безопасности и после долгих месяцев ожидания.

Я мечтал сделать интервью с генералом Сырским еще после успешной Киевской операции весной, но он неуловим – всегда в бою, – признался Комаров.

Однако интервью с ним ему все же удалось записать и именно там – в подземном «Центре принятия решений», в рабочей атмосфере генерала.

Дмитрий отметил, что полностью увидеть интервью с генералом Сырским можно будет в документальном фильме «Год», который выйдет на телеканале 1+1 24 февраля 2023 года.

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