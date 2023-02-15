Дмитрий Комаров показал засекреченный «Центр принятия решений», за которым охотятся россияне

Именно оттуда военные управляют обороной страны.
Видео Комаров опубликовал в своем Telegram-канале.
Я сознательно называю это место Центр принятия решений, поскольку именно так наш враг называет такие места. И именно они – главная цель врага. Это Центр боевого управления, – рассказал журналист.
Он отметил, что не может раскрыть, где и когда происходила съемка. Все было проведено с соблюдением всех мер безопасности и после долгих месяцев ожидания.
Я мечтал сделать интервью с генералом Сырским еще после успешной Киевской операции весной, но он неуловим – всегда в бою, – признался Комаров.
Однако интервью с ним ему все же удалось записать и именно там – в подземном «Центре принятия решений», в рабочей атмосфере генерала.
Дмитрий отметил, что полностью увидеть интервью с генералом Сырским можно будет в документальном фильме «Год», который выйдет на телеканале 1+1 24 февраля 2023 года.
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