В Днепре представили серию светящихся в темноте марок (ФОТО)

В Днепре представили новые марки от Укрпочты, посвященные работникам энергетической инфраструктуры.

Новые марки от «Укрпочты» погасили в главпочтампе Днепра. В этот раз главными героями стали работники критической инфраструктуры и коммунальщики. На одном листе 5 марок — «Дорожники», «Связисты», «Энергетики», «Водопоставщики», «Газовики».

Об этом рассказали в Днепровском.

На каждой бойцы невидимого фронта. Кто-то чинит поврежденные вражеским обстрелом энергетические сети, кто-то «раненую» снарядами дорогу, кто-то перебитый газопровод, кто-то восстанавливает водоснабжение.

Главная фишка марок – они светятся. Под действием ультрафиолетовых лучей изображения будут ярко сиять в темноте.

Тираж марки – 300 тыс. экземпляров. Вместе с маркой выпустили конверт и открытку. Приобрести их можно во всех отделениях Укрпочты или онлайн.

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