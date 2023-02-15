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У Дніпрі представили серію марок, які світяться в темряві (ФОТО)

Сьогодні 14:12
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У Дніпрі представили нові марки від Укрпошти, які присвячені працівникам енергетичної інфраструктури.

Новости Днепра про У Дніпрі представили серію марок, які світяться в темряві (ФОТО)

Нові марки від “Укрпошти” погасили в головпоштампі Дніпра. Цього разу головними героями стали працівники критичної інфраструктури та комунальники. На одному аркуші 5 марок – “Дорожники”, “Зв’язківці”, “Енергетики”,” Водопостачальники”, “Газовики”. 

Про це розповіли в ДніпроОВА. 

На кожній бійці невидимого фронту показані за роботою. Хтось лагодить пошкоджені ворожим обстрілом енергетичні мережі, хтось «поранену» снарядами дорогу, хтось перебитий газогін, хтось відновлює водопостачання. 

Головна фішка марок – вони світяться. Під дією ультрафіолетових променів зображення яскраво сяятимуть у темряві.

Тираж марки – 300 тис примірників. Разом із маркою випустили художній конверт і листівку. Придбати їх відсьогодні можна в усіх відділеннях Укрпошти або онлайн.

Новости Днепра про У Дніпрі представили серію марок, які світяться в темряві (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі представили серію марок, які світяться в темряві (ФОТО)

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