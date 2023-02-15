На Дніпропетровщині врятували колекцію унікальних рослин, якій вже 40 років (ФОТО)

У Кривому Розі врятували унікальну колекцію рослин.

У Криворізькому ботсаду врятували колекцію рослин, якій вже понад 40 років. Цією новиною поділився Олександр Вілкул в своєму телеграм-каналі.

Через постійні відключення світла унікальні рослини могли загинути, адже багато із них потребує особливого температурного режиму. Кривий Ріг поділився з ботсадом генераторами, тому всі квіти пережили важкі часи.

Якщо ви мешкаєте в Кривому Розі або збираєтеся в гості, то ловіть графік роботи Криворізького ботсаду. Зазначається, що там якраз розпочався сезон цвітіння азалій в оранжереї.

Запрошуються усі охочі – з понеділка до п’ятниці з 08.00 до 15.00, субота та неділя – з 10.00 до 15.00.

Вулиця Маршака, 50 на мікрорайоні Даманський.

Трохи чарівних фото.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ботсад ДНУ потребує допомоги дніпрян. Через зменшення фінансування працівники не встигають доглядати за оранжереями та територією саду. Серед проблем також відключення світла, тому співробітники чергують позмінно та топлять буржуйки, щоб врятувати тропічні рослини.

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