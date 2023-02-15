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На вокзалі Дніпра з’явилися поїлки для тварин

Сьогодні 12:09
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У Дніпрі на вокзалі встановлять поїлки для тварин.

Новости Днепра про На вокзалі Дніпра з'явилися поїлки для тварин

Як повідомили в “Укрзалізниці”, на 11 українських вокзалах з’явиляться поїлки для тварин. Будуть вони і в Дніпрі. 

За підрахунками компанії, за минулий рік вони перевезли 112 тисяч тварин. Серед них звичні для нас котики та собаки, а також найрізноманітніші представники екзотичних тварин – домашні лисиці, єноти, ігуани, удави та навіть крокодили.

Масштабна евакуація пасажирів разом зі своїми тваринами від самого початку повномасштабного вторгнення показала, наскільки важливими є для українців їхні домашні улюбленці, – розповіли в компанії.

Поїлка має вигляд великого резервуару з клапаном-краником, за допомогою якого будь-який відвідувач вокзалу може долити воду в мисочки у разі потреби.

Встановлять поїлки на вокзалах таких міст: Києві, Харкові, Львові, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Вінниці, Івано-Франківську, Чернівцях, Полтаві (Полтава-Київська) та Ужгороді.

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