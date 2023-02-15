На Дніпропетровщині вогнеборці врятували з палаючої квартири 86-річного дідуся

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що займання виникло у двокімнатній квартирі, розташованій на третьому поверсі 5-поверхового житлового будинку.
Під час гасіння пожежі рятувальники вивели з палаючої квартири 86-річного дідуся. Пенсіонер отримав опіки рук. Його направили до лікувального закладу.
Пожежу локалізували о 14:05 та ліквідували о 14:10. Вогонь пошкодив домашнє майно в кімнаті квартири на площі 5 кв. м.
До гасіння займання залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
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