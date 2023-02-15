Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Залишилися дві донечки: на Донеччині загинув 34-річний молодший сержант із Дніпра

Залишилися дві донечки: на Донеччині загинув 34-річний молодший сержант із Дніпра

Сьогодні 18:27
просмотров

Вічна слава Герою!

Новости Днепра про Залишилися дві донечки: на Донеччині загинув 34-річний молодший сержант із Дніпра

10 лютого у Донецькій області у бою проти російських загарбників загинув молодший сержант із Дніпра Руслан Клименко. Йому було 34 роки.

Про це повідомляє “Інформатор”.

У чоловіка залишилися дві донечки.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям Героя! Світла пам’ять.

Новости Днепра про Залишилися дві донечки: на Донеччині загинув 34-річний молодший сержант із Дніпра

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дмитро Комаров показав засекречений “Центр прийняття рішень”, за яким полюють росіяни.

Читайте також:

Новости Днепра про Залишилися дві донечки: на Донеччині загинув 34-річний молодший сержант із ДніпраУкраїнська Новости Днепра про Залишилися дві донечки: на Донеччині загинув 34-річний молодший сержант із ДніпраРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Тролейбус перекрив дорогу: у Дніпрі на Новому мосту величезний затор
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:42
    Тролейбус перекрив дорогу: у Дніпрі на Новому мосту величезний затор

    Враховуйте цю інформацію!

    Дмитро Комаров показав засекречений “Центр прийняття рішень”, за яким полюють росіяни
    новини України
    Сьогодні 16:11
    Дмитро Комаров показав засекречений “Центр прийняття рішень”, за яким полюють росіяни

    Український журналіст, автор програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров показав унікальні…

    У Карпатах травмувався лижник із Кривого Рогу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:00
    У Карпатах травмувався лижник із Кривого Рогу

    У Карпатах рятували туриста з Кривого Рогу.

    У небі над Україною знову помітили повітряні кулі з відбивачами: що про них відомо
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:24
    У небі над Україною знову помітили повітряні кулі з відбивачами: що про них відомо

    Уже кілька днів поспіль росіяни запускають в український повітряний простір…

    Наверх