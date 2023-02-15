Залишилися дві донечки: на Донеччині загинув 34-річний молодший сержант із Дніпра

Вічна слава Герою!

10 лютого у Донецькій області у бою проти російських загарбників загинув молодший сержант із Дніпра Руслан Клименко. Йому було 34 роки.

Про це повідомляє “Інформатор”.

У чоловіка залишилися дві донечки.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям Героя! Світла пам’ять.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дмитро Комаров показав засекречений “Центр прийняття рішень”, за яким полюють росіяни.

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