В Днепре свой день рождения отпраздновал Байден (ФОТО)

В Днепре кошачий "мэр" отпраздновал свой шестой день рождения.

Об этом заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко написал на своей странице в Facebook.

Biden forever! Сегодня ему 6 лет, — подписал фото четырехлапого Михаил Лысенко.

Кот Байден – пушистый работник горсовета Днепра, который служит на своем посту уже несколько лет. На работу его взял Михаил Лысенко, когда увидел объявление о поиске хозяев для кота в Facebook. И сразу забрал его «с лапами и хвостом».

Сотрудники горсовета ранее рассказывали, что без Байдена не решают важных вопросов, а Лысенко «советуется» с ним по поводу посетителей. Если Байден идет к людям на руки — значит все хорошо, а если опасается — тогда «это о многом говорит».

Вчера Байдену исполнилось шесть лет. Поздравляем пушистика и желаем ему много вкусностей!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: