В Днепре свой день рождения отпраздновал Байден (ФОТО)

Об этом заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко написал на своей странице в Facebook.
Biden forever! Сегодня ему 6 лет, — подписал фото четырехлапого Михаил Лысенко.
Кот Байден – пушистый работник горсовета Днепра, который служит на своем посту уже несколько лет. На работу его взял Михаил Лысенко, когда увидел объявление о поиске хозяев для кота в Facebook. И сразу забрал его «с лапами и хвостом».
Сотрудники горсовета ранее рассказывали, что без Байдена не решают важных вопросов, а Лысенко «советуется» с ним по поводу посетителей. Если Байден идет к людям на руки — значит все хорошо, а если опасается — тогда «это о многом говорит».
Вчера Байдену исполнилось шесть лет. Поздравляем пушистика и желаем ему много вкусностей!
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