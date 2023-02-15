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У Дніпрі свій день народження відсвяткував Байден (ФОТО)

Сьогодні 14:41
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У Дніпрі котячий "мер" відсвяткував свій шостий день народження.

Новости Днепра про У Дніпрі свій день народження відсвяткував Байден (ФОТО)

Про це заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко написав на своїй сторінці на Facebook. 

Biden forever! Сьогодні йому 6 років, – підписав фото чотирилапого Михайло Лисенко. 
 

Кіт Байден – пухнастий працівник міськради Дніпра, який служить на своєму посту вже декілька років. На роботу його взяв Михайло Лисенко, коли побачив оголошення про пошук господарів для кота у Facebook. І одразу забрав його “з лапами та хвостом”.

Співробітники міськради раніше розповідали, що без Байдена не вирішують важливих питань, а Лисенко “радиться” з ним щодо відвідувачів. Якщо Байден йде до людей на руки – значить все добре, а якщо побоюється – тоді “це багато про що говорить”. 

Вчора Байдену виповнилося 6 років. Вітаємо пухнастика та бажаємо йому багато смаколиків!

Новости Днепра про У Дніпрі свій день народження відсвяткував Байден (ФОТО)

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