Опубликовали график движения новых коммунальных автобусов в Днепре

В Днепре опубликовали расписание движения коммунальных автобусов.

Так, с 11 марта в Днепре курсируют еще два коммунальных маршрута. Автобус 7К усилит существующее направление от улицы Андрея Сахарова до Железнодорожного вокзала, а №48К будет курсировать от городской больницы №20 до площади Старомостовой, где раньше не было городского общественного транспорта, а только один пригородный маршрут.

Таким образом, теперь в Днепре есть 5 отдельных коммунальных маршрутов, на которых ездят автобусы большой вместимости: 7К, 32К, 48К, 75К, 109К.

Вот так курсируют маршруты 7К и 48К. В будни на каждый из этих маршрутов будет выходить по два автобуса, а по выходным – по одному. Приблизительный интервал движения – один час.

Узнать как работают другие коммунальные маршруты можно ЗДЕСЬ. По ссылке можно проверить расписание трамваев, троллейбусов и некоторых маршруток.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре собираются ввести бесконтактную оплату в автобусах, а также несколько новых маршрутов. Из анонсированных остался автобус, который будет курсировать на жилмассив Приднепровск. Впрочем, пока официальной информации о его запуске нет. На сайте с расписанием есть ссылка на маршрут 137К, но говорится, что он не работает, а это тестовая страница.

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