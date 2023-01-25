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У Дніпрі в автобусах може з’явитися безконтактна оплата

Сьогодні 10:54
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У Дніпрі можуть з'явитися нові комунальні автобуси з безконтактною оплатою.

Новости Днепра про У Дніпрі в автобусах може з'явитися безконтактна оплата

З жовтня 2022 року в Дніпрі курсують комунальні автобуси. Спочатку вони з’явилися на 101 маршруті, а в кінці року додалися ще №32-К, №75-К, №109-К, які курсують у віддалені райони міста.

У місті планують запустили ще більше таких автобусів, про це повідомили в департаменті транспорту та транспортної інфраструктури. Зокрема, вони будуть курсувати на житлові масиви Ігрень, Придніпровськ та вулицю Широку. Розпочати роботу транспорт може вже наприкінці лютого.

У майбутньому в автобусах з’явиться безконтактна оплата за QR-кодом. Така вже працює декілька років в електротранспорті.

Також для зручності пасажирів плануємо запустити оплату проїзду на комунальних маршрутах за допомогою QR-коду», — розповів начальник автоколони КП «Дніпровський електротранспорт» В’ячеслав Павленко.

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Новости Днепра про У Дніпрі в автобусах може з'явитися безконтактна оплатаУкраїнська

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